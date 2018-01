Vyvážené spravodajstvo RTVS podľa riaditeľa Rezníka neznamená, že sa bude všetkým páčiť

BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) - Nezaujaté, objektívne a vyvážené informovanie považuje generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Jaroslav Rezník za hlavné poslanie verejnoprávneho spravodajstva.

Urobím všetko preto, aby to spravodajstvo bolo vyvážené, čo ale neznamená, že sa bude všetkým páčiť. To ani nie je úloha spravodajstva, konštatoval Rezník v rozhovore pre agentúru SITA.

„Úlohou podporných tímov každej politickej strany je dostať svojich čelných predstaviteľov čo najčastejšie do akéhokoľvek typu média. Tento súboj sa nikdy nekončí a je súčasťou nášho života. – Politici potrebujú médiá a médiá potrebujú politikov. Hoci, obidvaja sa tvária, že v podstate sa dá žiť aj bez toho druhého, ale my vieme, že to tak nie je,“ podotkol nový šéf RTVS.

Rôzne názory na každý fakt

Dôvera verejnosti v spravodajstvo verejnoprávnej rádiotelevízie je podľa Rezníka výsledkom toho, že RTVS sa snaží prezentovať ku každému faktu rôzne názory. Ako ďalej povedal pre SITA, pre rozvoj spravodajstva v tejto chvíli nie sú kľúčové peniaze.

„Kľúčom je, aby sme poskytovali profesionálne, vyvážené, objektívne spravodajstvo, kde bude jeden fakt a k nemu budú prezentované dva názory a nebudeme poslucháčovi vnucovať to, aký názor si má na danú tému vytvoriť.“





Nemyslí si, že tento pohľad na spravodajstvo je vplyvom sociálnych sietí prekonaný. Tvrdí, že profesionálne spravodajstvo obstojí aj v aktuálnej ére klamlivých správ.

„Máme natoľko múdrych a rozhľadených poslucháčov a divákov, že si dokážu urobiť na každú jednu tému a skutočnosť svoj vlastný názor. Ak to nebudeme robiť tak, ako som to pomenoval, tak si veľmi rýchlo urobia názor aj na nás,“ konštatoval.

Reakcia na kritiku SaS k diskusným reláciám

Šéf RTVS nesúhlasí s tvrdeniami niektorých politických strán o nevyváženosti spravodajstva a publicistiky. Reagoval tak na kritiku najsilnejšej opozičnej strany, strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá koncom októbra RTVS vytkla princípy obsadzovania do diskusných relácií.

Ku kľúčovým témam, ako je návrh štátneho rozpočtu, dvojaká kvalita potravín a ďalším podľa SaS nebol do televíznych diskusií pozvaný nikto z ich strany. Liberáli mali tiež výhrady k spôsobu informovania o postojoch opozície k dôležitým spoločenským udalostiam.





„Nemyslím si, že to je názor, ktorý zodpovedá skutočnosti. Nikdy som nekomentoval a ani nebudem komentovať vyjadrenia politikov. Ak si pozriete sezónu od septembra do konca roka, to čo sme urobili v diskusných reláciách v televízii aj v rozhlase, tak si myslím, že je to úplne vyvážené. Dokonca si niekedy myslím, že až na chirurgických váhach zvažujeme, čo bude a ako, aby to bolo naozaj vyvážené,“ povedal pre SITA k téme Jaroslav Rezník, ktorý je vo funkcii od začiatku augusta.

Odmieta taktiež kritiku obsadzovania vedúcich postov bývalými hovorcami. Všetci sú podľa jeho slov „na slovo vzatí či rozhlasoví, alebo televízni profesionáli, pohybujú sa dlhé roky v médiách. Boli výkonní redaktori, čiže majú zažitú prax - vedia čo je mikrofón, kamera, poznajú produkciu“.

