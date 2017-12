Vystúpenie premiéra je podľa Sulíka zúfalé, na Fica podal trestné oznámenie

BRATISLAVA 8. decembra (WebNoviny.sk) - Piatkové vystúpenie predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) označil predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík za zúfalé.

Ako povedal na piatkovej tlačovej besede, ľudsky Ficovi rozumie, keďže podľa neho musí byť pod veľkým tlakom, keďže jeho doba sa končí. Na margo toho, že o Sulíkovi a liberáloch Fico v piatok aj v minulosti povedal, že sú zhúlení, Sulík uviedol, že podal trestné oznámenie za ohováranie.

Žiaľ, polícia pod vedením Roberta Kaliňáka ho zamietla a proti tomu som podal sťažnosť. Robertovi Ficovi sa ľahko vykrikujú podlé klamstvá, keď polícia mu nedokáže ani doručiť predvolanie na súd, povedal Sulík s tým, že takéto vykrikovanie nie je hodné premiéra krajiny.

Odkázal na Kresákov príspevok

V súvislosti s otázkou, kedy sa Fico pýtal, kde je Sulík v piatok, keď prezident odmieta vymenovať ústavných sudcov aj napriek rozhodnutia ústavného súdu, Sulík pripomenul vyjadrenie poslanca NR SR Petra Kresáka z Mosta Híd. Ten v deň vydania rozhodnutia súdu napísal na sociálnej sieti:

"Čítanie dnešného rozhodnutia I US ÚS 575/2016-197 vo mne musí vyvolávať celý rad natoľko závažných právnych otázok, že si dovolím hovoriť o čiernom dni ústavného súdnictva v SR," napísal na sociálnej sieti. "Kde sa to dostal tento senát ÚS SR? ...a kde sa vďaka jeho rozhodnutiu dostane celá spoločnosť?....." zamýšľal sa Kresák.





Podľa premiéra Roberta Fica opozícia spustila v minulosti procedúru žaloby na prezidenta Ivana Gašparoviča v NR SR, keď odmietol vymenovať za generálneho prokurátora Jozefa Čentéša. Predseda SaS Richard Sulík podľa neho vtedy predkladal žalobu, lebo ÚS SR rozhodol, že práva Čentéša boli porušené.

"Kde je pán Sulík a jeho ďalší zhúlení kolegovia?" pýtal sa v piatok Fico. "Toto je hrubé farizejstvo, ktoré tu vidíme od rána do večera. Prečo teraz Richard Sulík nepíše žalobu?" dodal.

Stretnutie s Kočnerom odmietol

Na margo obvinení, že sa stretol v minulosti s podnikateľom Marianom Kočnerom Sulík uviedol, že to bolo asi dva mesiace potom, ako som sa v júli 2006 stal poradcom čerstvého ministra financií za Smer-SD, Jána Počiatka.

"A práve Ján Počiatek ma poprosil, aby som sa s ním stretol. To som odmietol, no dva dni - tri dni neskôr s tým došiel opäť a dosť naliehal. Tak som súhlasil a na stretnutie v jednej reštaurácii som si vyhradil 30 minút. Z toho boli nakoniec viac ako tri hodiny, lebo Kočner vedel všetko," uviedol Sulík.





Pripomenul, že vtedy Kočner kandidoval na primátora Bratislavy. "Nemám problém akékoľvek obvinenie vysvetliť alebo sa ospravedlniť. Nemám čo skrývať, môj život vediem čestne a to je to, čo Fica škrie najviac. Kým on zháňal peniaze vlastnou hlavou, ja som sa živil vlastnou prácou," povedal Sulík.

Strane Smer-SD poslali list

Ľudia majú podľa Sulíka premiéra "plné zuby" a odkázali mu to vo voľbách do VÚC. Ako dodal, SaS ako súčasť vlády sa postará o to, aby všetkým čestným vyšetrovateľom a prokurátorom boli rozviazané ruky.

Sulík zároveň informoval o liste adresovanom delegátom snemu Smeru-SD, ktorý sa bude konať v sobotu v Martine. V liste píše, že saskárom záleží na osude strany Smer-SD v nevyhnutnej miere.

Vyjadruje dôveru v to, že v Smere väčšine záleží na čistote verejného života. Podľa Sulíka by na tom malo záležať všetkým politickým stranám.

