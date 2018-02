Vystúpenia Matoviča a Ďuriš Nicholsonovej môžu podľa Hrnka mariť vyšetrovanie vraždy novinára

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - Predseda parlamentného výboru na obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) zvolal na utorok 6. marca zasadnutie k vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.



„Rozhodol som sa na najbližšie rokovanie Výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR pozvať ministra vnútra a ďalších zodpovedných funkcionárov, ktorí majú na starosti našu bezpečnosť, aby odpovedali na naše otázky, či sa niečo nezanedbalo, či vyhodnotili správne všetky indície, ktoré by mohli nasvedčovať tomu, že sa blíži táto - z hľadiska našich pomerov - bezprecedentná katastrofa,“ uviedol Hrnko v stredu pre agentúru SITA s tým, že Robert Kaliňák účasť na rokovaní výboru už prisľúbil.



Hrnko sa rozhodol zvolať rokovanie výboru, pretože je dôležité, aby poslanci boli informovaní. Hrnko však v celom prípade vidí mnoho emócií a politikárčenia, a to aj zo strany koalície, aj opozície.

„Mal sa nechať priestor pre orgány činné v trestnom konaní, aby si robili svoju prácu. Považujem za scestné, keď sa do toho vkladá politikárčenie. Niektoré vystúpenia politikov, mám na mysli Igora Matoviča a Lucie Ďuriš Nicholsonovej, môžu mariť vyšetrovanie,“ zdôraznil Hrnko, podľa ktorého do záverov vyšetrovania by sa mal každý zdržať komentárov, lebo sa tým bráni vyšetrovaniu.

Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú zavraždili v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Podľa zatiaľ dostupných informácií má ísť o úkladnú vraždu. Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara vraždy pravdepodobne súvisia s prácou novinára. V moderných dejinách Slovenska je to prvá vražda novinára.

