Výstraha Eurocontrol pre lietadlá pri Sýrii neovplyvní odlety z Bratislavy

BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) - Výstraha Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky (EUROCONTROL) pre lietadlá, ktoré sa v nadchádzajúcich dňoch plánujú pohybovať v blízkosti Sýrie, neovplyvní odlety lietadiel z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Pre agentúru SITA to v stredu potvrdila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Letecké spoločnosti situáciu monitorujú

Letisko Košice podľa jeho marketingového manažéra Juraja Totha nedisponuje žiadnymi informáciami, na základe ktorých by mali byť v najbližších dňoch zrušené odlety z košického letiska. "Toto je skôr otázka na letecké spoločnosti," poznamenal Toth.



Agentúra SITA oslovila letecké spoločnosti České aerolínie a Travel Service, či pre spomínanú výstrahu zavedú opatrenia pre lety svojich lietadiel v oblasti Blízkeho východu. "Odporúčania Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) berieme ako záväzné, situáciu na Blízkom východe nepretržite monitorujeme," odpovedala hovorkyňa Travel Service Vlaďka Dufková.

Možno vojenská akcia USA v Sýrii

Výstrahu pre lietadlá vydal EUROCONTROL pre možnú vojenskú akciu USA zameranú proti armáde sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada. Americké úrady konzultovali so svetovými spojencami spoločnú vojenskú odpoveď na údajný útok v sýrskom meste Dúmá, kde tamojšie provládne jednotky zrejme použili chemické zbrane a zabili tak množstvo civilistov.

"Počas nadchádzajúcich 72 hodín je potrebné brať do úvahy možný letecký útok v Sýrii, počas ktorého by mohlo dôjsť k použitiu rakiet zem-vzduch alebo striel s plochou dráhou letu, a počas ktorého by mohlo nastať dočasné prerušenie rádiovej navigácie," informovala EASA. Upozornenie je podľa nej potrebné brať na zreteľ v súvislosti s plánovaním letov v oblasti východného Stredomoria, cyperskej Nikózie.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.