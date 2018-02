Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) - Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) a bývalých vlastníkov nehnuteľností o výšku finančného vyrovnania.

Ak sa ho v dohľadnom čase nepodarí vyriešiť, môže to predĺžiť, prípadne predražiť stavebné práce. Diaľničný úsek v dĺžke 5,7 kilometra je vo výstavbe od začiatku minulého roka a hotový by mal byť do konca roku 2020.

Výzva ministrovi Érsekovi

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvala ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka, aby v tomto prípade zasiahol a oslovil NDS, aby podpísala dohodu o mimosúdnom vyrovnaní, ktorú pôvodne navrhla, s Jozefom Latkom a Ivetou Latkovou, resp. s Annou Rebrošovou, matkou Latkovej.





"Aby tak vylúčil, že tento diaľničný úsek bude alebo meškať, alebo bude stáť niekoľko miliónov navyše," povedal poslanec Národnej rady SR a tímlíder SaS pre dopravu Miroslav Ivan.

Rodinný dom Latkovcov je na trase výstavby úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec. "V rámci ponuky NDS na odkúpenie tohto ich majetku bol vypracovaný znalecký posudok, ktorý nezohľadnil celú hodnotu majetku a všetky práva, ktoré k tomu majetku prislúchajú, teda aj právo dožitia ich mamy. Rodina Latkovcov nesúhlasila s takýmto súdnoznaleckým posudkom, požiadala ministerstvo spravodlivosti o stanovisko a to vyhodnotilo, že posudok je zlý," uviedol Ivan.

NDS vypracovala návrh dohody

Spor sa dostal na súd, ktorý odporučil NDS a Latkovcom, aby sa dohodli. NDS vypracovala návrh dohody o mimosúdnom vyrovnaní, nakoniec ju však nepodpísala, hoci Latkovci s ňou súhlasili. "NDS bude musieť kvôli sporu s rodinou Latkovcov pretrasovať diaľnicu a hrozia miliónové škody v súvislosti s výstavbou tohto úseku," dodal Ivan.

NDS vyplatila Ivete Latkovej, pôvodnej vlastníčke vyvlastnených nehnuteľností v Čadci, v júli 2014 peňažnú náhradu vyše 260 tis. eur. Cena zahŕňa aj dvojpodlažný rodinný dom z roku 1977, ktorý znalec ohodnotil na 136 tis. eur, čo je v prepočte 655 eur za štvorcový meter.

NDS tvrdí, že ceny za rodinný dom v danej lokalite po kompletnej rekonštrukcii dosahujú takmer 595 eur za štvorcový meter. Latkovci sa cez žalobu na Okresnom súde Bratislava III domáhajú zaplatenia ďalších vyše 174 tis. eur za vyvlastnené nehnuteľností, matka Latkovej sa odmieta vysťahovať. Za nehnuteľnosti tak požadujú celkovo 435 tis. eur.

Nový znalecký posudok

Jozef Latka tvrdí, že za vyvlastnenie nehnuteľností nebola vyplatená primeraná náhrada. "Dali sme si urobiť nový znalecký posudok, kde je celý majetok. Diaľničná spoločnosť to ohľadom uzavretia mimosúdnej dohody akceptovala, dvakrát nám zaslala dohodu. Nikdy sme sumu nemenili. Preto sme boli sklamaní, že došlo k takémuto zvratu a pre nás z nepochopiteľných dôvodov odstúpili od návrhu dohody," povedal Latka.

Situácia sa podľa neho zdramatizovala koncom vlaňajška, kedy prišla výzva na vypratanie nehnuteľností a súd uplatnil predbežné opatrenie s tým, že pre zmenu trasy diaľnice vznikne NDS škoda vyše 10 mil. eur. "S manželkou sme sa preto vysťahovali z domu, zostala v ňom však mama, ktorá sa domáha svojich práv naďalej. Domáha sa svojho vecného bremena, ktoré jej bolo na katastri zmazané na pokyn pracovníčky NDS. Nevieme, čo sa stalo, keď dohodu prestali akceptovať," uviedol Latka.

NDS zareagovala, že o tom, či je suma 435 tis. eur primeraná za rodinný dom s príslušenstvom, postavený v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, vrátane garáže a pozemkov v Čadci, môže rozhodnúť len súd. "V prípade, ak súd zaviaže NDS na doplatenie peňažnej náhrady a určí výšku náhrady, ktorá má byť Ivete Latkovej doplatená, NDS bude takéto právoplatné rozhodnutie súdu akceptovať a rozdiel doplatí," uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Návrh na vykonanie exekúcie

Nespokojnosť s výškou peňažnej náhrady podľa NDS nezakladá akékoľvek právo Anny Rebrošovej zdržiavať sa v nehnuteľnostiach v majetku NDS odmietajúc ich vypratanie.

"Uvedeným konaním dochádza k znemožňovaniu pokračovania vo výstavbe diaľnice D3 vo verejnom záujme. Prípadné podpísanie dohody o urovnaní v sume požadovanej pani Latkovou by znamenalo nehospodárne nakladanie s prostriedkami štátu," upozornila Michalová.

Nárok na obydlie rodiny Latkovcov a Anny Rebrošovej podľa NDS nie je nijako ohrozené, pretože Iveta Latková je vlastníčkou obytného domu s piatimi bytmi, ktorý postavila po tom, ako jej NDS vyplatila vyše 260 tis. eur.

NDS podala 5. januára tohto roka návrh na vykonanie exekúcie vyprataním nehnuteľností v majetku NDS, keďže Anna Rebrošová si uloženú povinnosť nesplnila. Okresný súd Banská Bystrica vydal 16. januára poverenie na vykonanie exekúcie, v súčasnosti prebieha vo veci exekučné konanie.

"Stavebné práce na výstavbe diaľnice D3 zatiaľ prebiehajú podľa harmonogramu, avšak protiprávnym konaním Anny Rebrošovej je ohrozené ich pokračovanie, keďže nie je možné pristúpiť k demolácii nehnuteľností v majetku NDS, pokiaľ sa tam nachádza Anna Rebrošová," dodala Michalová.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Predstavujeme slovenskú Ecocapsulu, energeticky sebestačný mobilný mikrodom

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.