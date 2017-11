Vysokopostavený generál by odmietol Trumpov príkaz na jadrový útok

Generál uviedol, že o tomto scenári s Trumpom diskutovali a povedal mu, že by nezákonný útok nepovolil. V prípade, že by sa Trump pre jadrový útok rozhodol, by mu Hyten podľa vlastných slov predostrel alternatívne možnosti, ktoré sú legálne. Generál tak reagoval na utorkovú debatu amerických senátorov o právomociach prezidenta v prípade jadrovej vojny.