Vysokohorskí záchranári opäť zasahovali vo Vysokých Tatrách, išlo aj o českých turistov

BRATISLAVA/ VYSOKÉ TATRY 11. marca (WebNoviny.sk) - Vysokohorskí záchranári v sobotu popoludní zasahovali pri troch úrazoch vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba o tom informuje na svojej internetovej stránke hzs.sk.

Poranenie hlavy

V prvom prípade išlo o českých horolezcov, ktorých v oblasti pod Slavkovskou kopou zmietla menšia lavína. Jeden z nich si pri páde poranil hlavu a potreboval ošetrenie.

Vzápätí sa s horskou záchrannou službou spojil slovenský lyžiar, ktorý nahlásil úraz dolnej končatiny skialpinistu pod Zbojníckou chatou. Zároveň telefonoval na tiesňovú linku HZS aj poľský turista."Turisti vystupovali letnou trasou na Kežmarský štít.

Pri zostupe zakopol 35-ročný Poliak mačkou a po cca 150 metrovom páde v oblasti Huncovského štítu smerom do Huncovskej doliny si vážne poranil hlavu. Posádka VZZS bola v tom čase pre nepriaznivé počasie a nízku oblačnosť nedostupná.





Do záchranných akcií bolo povolaných niekoľko záchranárov z oblastného strediska Vysoké Tatry," informuje ZHS.Prvá skupina vyrazila zo základne HZS smerom do Veľkej Studenej doliny pre českého horolezca. Zároveň odišli na pomoc skialpinistovi s poranenou končatinou dobrovoľní zmluvní záchranári zo Zbojníckej chaty. Po ošetrení a zafixovaní končatiny bol zvezený saňami do oblasti Húpačiek, odkiaľ ho za pomoci snežného skútra transportovali do Starého Smokovca. Na ďalšie ošetrenie pokračoval samostatne.

Prebiehal boj o život

Skupina záchranárov sa pripravovala k výstupu k zranenému v Huncovskej doline. Počas plánovania záchrannej akcie sa zlepšilo počasie, čo umožnilo nasadenie leteckej techniky. "Posádka VZZS po vyzdvihnutí záchranára HZS na palubu vrtuľníka na heliporte v Starom Smokovci smerovala do Huncovskej doliny, kde v tom čase už svojho kamaráta resuscitoval poľský turista. Pacient bol záchranárom za pomoci navijaku vyprostený z terénu a prevezený do oblasti Veľkej Svišťovky, kde lekárka VZZS pokračovala spolu so záchranárom v jeho resuscitácií. Počas prebiehajúcej resuscitácie bol pacient transportovaný do nemocnice v Poprade.

Rovnako posádka vzala na palubu aj jeho kamaráta, ktorého psychický stav nedovoľoval samostatný zostup. Na centrálnom príjme v nemocnici, aj za pomoci automatického resuscitačného prístroja, ktorý poskytla HZS, a záchranára, prebiehal boj o jeho život. Napriek obrovskej snahe všetkých zúčastnených záchranných zložiek sa ho oživiť nepodarilo," informuje HZS.

Českí horolezci po konzultácií so službukonajúcim záchranárom a po svojpomocnom prvotnom ošetrení začali zostup do Vareškovej doliny. Tu sa s nimi stretla aj pozemná skupina záchranárov HZS, ktorá im išla oproti. Na mieste ošetrila zranenia českého lezca a za pomoci saní ho transportovala pod Bránu, odkiaľ pokračovali Veľkou Studenou dolinou snežným skútrom do Starého Smokovca. Pacient bol odovzdaný privolanej posádke RZP.

