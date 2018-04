Výsluhové dôchodky vyplácané bývalým policajtom a vojakom sa zvýšia o pevnú sumu

BRATISLAVA 23. apríla (WebNoviny.sk) - Výsluhový dôchodok priznaný a vyplácaný bývalým policajtom a vojakom do 30. júna tohto roka a výsluhový dôchodok priznaný od 1. júla do 31. decembra sa za každý skončený rok trvania služobného pomeru zvýši o pevnú sumu 0,60 eura. Uvádza sa to v novele zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.



Invalidný výsluhový dôchodok sa podľa novely zvyšuje o pevnú sumu 15 eur a rovnako tak aj vdovský a vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok. Novela má v prípade odobrenia parlamentom nadobudnúť účinnosť 30. júna. Odhaduje sa, že predmetné zvýšenie sa v rokoch 2018 až 2021 má týkať približne 46 000 osôb.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video V Tureckom Jazere objavili záhadný tri tisíc ročný hrad

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.