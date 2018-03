Vyslovenie dôvery vláde je pre Pellegriniho veľký záväzok, jeho prioritou je byť tu pre ľudí

BRATISLAVA 26. marca (WebNoviny.sk) - Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) ďakuje poslancom Národnej rady SR za vyslovenie dôvery jeho novej vláde.

Uviedol to v úvode svojho brífingu po skončení ustanovujúcej schôdze parlamentu. Za programové vyhlásenie vlády hlasovalo 81 poslancov, čo považuje za "jasnú podporu, jasnú väčšinu a nie za krehkú". "Veľmi si to vážim, je to pre nás veľký záväzok," povedal Pellegrini.

Opozícia dala dobrú vizitku vláde

"Chcem sľúbiť všetkým občanom Slovenskej republiky, že ja osobne ako aj moje kolegyne a moji kolegovia budeme robiť všetko preto, aby Slovensko napredovalo, aby bolo modernou a prosperujúcou krajinou, aby Slovensko bolo dobrým miestom na život, aby bolo krajinou, na ktorú môžeme byť hrdí," povedal. Z diskusie v pléne parlamentu si zobral podľa jeho slov aj námety opozičných poslancov. "Našou prioritou je byť tu pre ľudí," dodal s tým, že chce pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú a podporovať tých, čo žijú slušný život a trestať tých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom budú snažiť systém zneužiť.



"Prvé kroky vlády už od zajtra budú svedčiť o tom, že to, čo vám tu dnes hovorím chceme pretaviť do reality," povedal. Opozícia podľa neho dala celkom dobrú vizitku vláde, lebo počas rozpravy v pléne hovorili aj o tom, čo sa vláde za uplynulé dva roky podarilo dosiahnuť z pôvodného programového vyhlásenia.

Pripomenul, že už v utorok bude mať podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabbriela Matečná (nom. SNS) jasné stanovisko a predstaví kroky, ako bude reagovať na kauzu na východnom Slovensku týkajúcu sa zneužívania dotácií z Poľnohospodárskej platobnej agentúry. "Ona vám to povie sama zajtra. Má moju plnú podporu v tom a nebudem jej brániť v akýchkoľvek akciách a aktivitách, ktoré bude chcieť v tejto oblasti vykonať," uviedol. Dodal, že vláda už v stredu bude oboznámená s dátumami, kedy bude rokovať mimo Bratislavy. V apríli bude rokovať v menej rozvinutých regiónoch.

Pri preukázaní podozrenia bude konať

Na otázku, či bude postupovať razantne pri podozreniach, ktoré sa budú v budúcnosti týkať členov jeho vlády uviedol, že "prípade, že sa preukážu podozrenia", bude konať. "Akonáhle budú ukazovať veci na to, že niektorý minister môže byť zapletený reálne a s vlastným vedomím v nejakej kauze, tak určite personálnu zodpovednosť vyvodiť budem musieť," povedal.



"Budem sa snažiť doviesť našu krajinu k štandardným normálnym parlamentným voľbám v roku 2020. Neviem, ako budú chcieť voliči vyhodnotiť našu prácu. Ale Slovensku želám, aby ho po voľbách neviedli ľudia, ktorí boli uznaní z daňových podvodov, neviedli ľudia, ktorí zneužili štátnu moc na odpočúvanie nevinných ľudí alebo ľudia, ktorí majú evidentné prepojenie na podsvetie. A či to už bude niekto iný alebo budeme môcť, ak nám dajú občania tú možnosť pokračovať ďalej, to už je na voličoch v roku 2020. Ja urobím všetko preto, aby som krajinu dôstojne priviedol najbližším parlamentným demokratickým voľbám," dodal.

Zobraziť fotogalériu k článku:



Dodal, že nikdy sa nebude snažiť zistiť podrobnosti z vyšetrovacieho spisu prípadu vraždy novinára a jeho snúbenice, keďže mu to neprináleží. Ale bude sa zaujímať o to, či kompetentné orgány robia všetko preto, aby bol prípad vyšetrený. "Nebudem nikdy chcieť vedieť detaily, aby sme nechali nestranné vyšetrovanie," povedal.





Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.