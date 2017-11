Výsledky župných volieb do VÚC 2017 Trnavský samosprávny kraj (TTSK)

V Trnavskom samosprávnom kraji sa hlavnou témou volieb stala doprava. V Piešťanoch rezonovala obava o budúcnosť miestneho letiska, v Hlohovci nespokojnosť s dopravnou situáciou na vjazde do mesta, na Záhorí pred voľbami ožila myšlienka vybudovania obchvatu Senice.

Lepšie cesty sľubovali kandidáti aj z južných okresoch kraja, kde sa pár dní pred voľbami strihali pásky na kruhových križovatkách.

Kandidáti na predsedu aj poslancov v kampani často zdôrazňovali potenciál Trnavského kraja v oblasti cestovného ruchu, pričom spomínali termálne vody, históriu a susedstvo troch štátov. So zásadným návrhom, ktorý by cestovný ruch rozhýbal, však nikto neprišiel. Sociálne služby, stredné školstvo, stav kultúrnych inštitúcií ani zdravotníctvo neboli témy, ktoré by v kraji obyvateľov výraznejšie zaujali.

O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja sa uchádza päť kandidátov, o 40 poslaneckých kresiel má záujem 249 kandidátov.

