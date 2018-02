Vyšetrovanie vraždy musí zostať v rukách kompetentných ľudí, tvrdí Beblavý

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) - Vyšetrovanie musí zostať podľa poslanca Národnej rady SR Miroslava Beblavého v rukách kompetentných ľudí. Ako doplnil, očakáva od generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, že osobne dohliadne na to, aby bola dvojnásobná vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice dôkladne vyšetrená.

Trošková a Jasaň

"Dnes už vieme, že blízki spolupracovníci premiéra Roberta Fica (Smer-SD) preukázateľne udržiavali kontakty s talianskou mafiou. Hovoríme o pani Troškovej a pánovi Jasaňovi. Vyzývam premiéra Fica, aby týchto ľudí odvolal a postavil sa k situácii čelom," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii Beblavý.



Podľa zákona a vážnosti prípadu by mal podľa poslanca zasiahnuť Jaromír Čižnár, ktorý by mohol navyše verejnosť pravidelne o vyšetrovaní informovať. "Pán Čižnár je zatiaľ jediným z tejto partie, ktorý nie je namočený v nejakých korupčných kauzách. Preto od neho očakávam, že zakročí a dohliadne na riadny priebeh vyšetrovania," povedal Beblavý. Pripomenul, že nechce konať s horúcou hlavou, avšak vládni politici by si podľa neho mali uvedomiť, ako nízka je v súčasnosti dôvera občanov v silové zložky Slovenskej republiky.

Vražda vo Veľkej Mači

Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú zavraždili v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Podľa zatiaľ dostupných informácií má ísť o úkladnú vraždu, Kuciaka zabili jedným výstrelom do hrude, Kušnírovú do hlavy. Obaja sú pravdepodobne mŕtvi od štvrtka, polícia na základe žiadosti matky jednej z obetí dom prehľadala v noci z nedele na pondelok.

Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara vraždy pravdepodobne súvisia s prácou novinára. Premiér Robert Fico prisľúbil milión eur každému, kto poskytne relevantnú informáciu o prípade. Podľa ďalších informácií by vraždy mohli súvisieť s talianskou mafiou operujúcou na východe Slovenska. V moderných dejinách Slovenska je to prvá vražda novinára.

