Vyše 400 Čechov volilo prezidenta aj na Slovensku, favoritom bol Zemanov súper

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) - Voliť budúceho prezidenta Českej republiky mohli českí občania aj na Slovensku, v sídle Veľvyslanectva ČR v Bratislave.

Na Slovensku víťazil Drahoš

Ako pre agentúru SITA uviedol zástupca veľvyslankyne ČR na Slovensku Pavel Sladký, v Bratislave sa na prvom mieste umiestnil Jiří Drahoš s počtom 194 hlasov. Pritom svoje voličské právo hlasovať v zahraničí využilo v Bratislave 419 občanov ČR.





Prvé kolo nerozhodlo, Česi si budú prezidenta znovu vyberať

Podľa predbežných výsledkov volieb prezidenta ČR po sčítaní 99,66 percenta volebných okrskov postúpili do druhého kola súčasný prezident ČR Miloš Zeman so ziskom 38,64 percenta hlasov a bývalý predseda Akadémie vied Českej republiky Jiří Drahoš so ziskom 26,57 percenta hlasov. Účasť bola takmer 62 percent. Česi sa o dva týždne, 26. a 27. januára, k hlasovacím urnám opäť vrátia.

