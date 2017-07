Výpoveď ruskej právničky sa líši od verzie Trumpovho syna ohľadom informácií o Clintonovej

WASHINGTON 11. júla (WebNoviny.sk) - Aj v najnovšej výpovedi Donalda Trumpa mladšieho sa v utorok objavili trhliny po tom, ako americká televízia NBC odvysielala rozhovor s ruskou právničkou, s ktorou sa prezidentov syn stretol počas americkej predvolebnej kampane.



Natalija Veselnickaja tvrdí, že ju na stretnutie, ktoré momentálne hýbe americkou politikou, zavolali ľudia z volebného štábu Donalda Trumpa. A boli to podľa nej oni, kto žiadal o informácie, ktoré by mohli poškodiť Trumpovej protikandidátke Hillary Clintonovej.

Dve verzie jedného tvrdenia

Trump mladší doteraz tvrdil, že o júnové stretnutie v newyorskej Trump Tower požiadala naopak Veslnickaja a dodanie informácií na Clintonovú ponúkla ona. Aj toto bola až druhá, upravená verzia, keďže ešte cez víkend Trumpov syn trval na tom, že stretnutie s ruskou právničkou nemalo s predvolebnou kampaňou vôbec nič spoločné.

Veselnickaja navyše v utorňajšom rozhovore pre NBC uviedla, že ona ani žiadne informácie o Clintonovej nemala, napriek tomu, že ich ľudia z Trumpovho tímu "veľmi chceli". Právnička okrem toho tvrdí, že s ruskou vládou nemá nič spoločné, čo je ale tiež tvrdenie, ktoré americké médiá spochybňujú.

Na stretnutie v Trump Tower ju podľa jej slov zavolal sprostredkovateľ, ktorého nepoznala, a samotné stretnutie trvalo podľa nej len veľmi krátko.

Manafort nejavil záujem o stretnutie

Informácie o stretnutí, ktoré sa konalo tesne po tom, ako Trump získal nomináciu Republikánskej strany do súboja o post prezidenta, priniesol cez víkend ako prvý americký denník The New York Times.

Za americkú stranu boli na stretnutí prítomní Trumpov najstarší syn, zať Jared Kushner a vtedajší šéf prezidentskej kampane Paul Manafort. Manafort si podľa Veselnickej celý čas iba písal do mobilu a o dianie na stretnutí akoby vôbec nejavil záujem.

Tento známy politický stratég, ktorý bol v minulosti okrem iného šéfom volebného štábu neskoršieho proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyča, sa ako jediný zatiaľ k stretnutiu nevyjadril, ale Trumpov syn aj zať konanie stretnutia už v nedeľu potvrdili.

Právnička sama ponúkala informácie

Trumpov syn v nedeľňajšej prvej reakcii vyhlásil, že šlo len o "krátke zoznamovacie stretnutie", počas ktorého sa hovorilo o možnosti obnoviť pozastavený program, v rámci ktorého si Američania mohli adoptovať ruské deti. "Nemalo to nič spoločné s kampaňou a ďalšie stretnutie už nenasledovalo," tvrdil v nedeľu.

V pondelok však už otočil, a na Twitteri uviedol, že dôvod, prečo so stretnutím súhlasil, bol ten, že mu Veselnickaja ponúkala získanie informácií na Clintonovú, ktoré by mohli Trumpovi pomôcť v predvolebnej kampani. Uviedol aj, že je podľa neho úplne normálne, keď členovia volebných tímov hľadajú poškodzujúce informácie o protivníkoch.

"Vyzerá to, že Trump mladší otočil po tom, ako mu The New York Times ukázali, aké ďalšie informácie majú," myslí si agentúra Associated Press (AP).

Stretnutie môže zmeniť celý prípad

Informácie o stretnutí môžu výrazne zamiešať kartami pri vyšetrovaní údajného ruského zasahovania do americkej predvolebnej kampane, a najmä úlohy tímu okolo vtedajšieho prezidentského kandidáta a súčasného prezidenta Donalda Trumpa pri údajných rokovaniach s Moskvou.

The New York Times už v prvom, nedeľňajšom článku o tejto kauze napísal, že ruská právnička Veselnickaja je právnou zástupkyňou viacerých ruských firiem, ktoré sú na zozname západných sankcií a jej pracovnou náplňou je presviedčať predstaviteľov západných krajín, aby sankcie zrušili.

