Vyplatenie odmien vedeniu Všeobecnej zdravotnej poisťovne je podľa Cigánikovej drzé

BRATISLAVA 27. októbra (WebNoviny.sk) - Vyplatenie odmien vedeniu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) vo výške takmer 25 tisíc eur pri obrovskej strate štátnej poisťovne je podľa poslankyne NR SR za stranu SaS Jany Cigánikovej drzé.

"Nezaslúžia si, aby boli odmenení," povedala na piatkovej tlačovej besede. Za stratu VšZP je podľa nej zodpovedná súčasná vláda a jej nominanti v štátnej zdravotnej poisťovni. Liberálna poslankyňa sa pýta, či je namieste, aby súčasné vedenie VšZP dostalo odmeny. "Pýtame sa, či súčasné plnenie ozdravného plánu sa dá považovať za dobrý výsledok," zdôraznila Cigániková.

Pravidlá odmeňovania

Poslankyňa Cigániková upozornila na to, že do zdravotníctva ide dodatočne 100 miliónov eur, z toho približne 72 miliónov eur dostane štátna zdravotná poisťovňa. "Podľa ich politiky môžeme teda čakať, že toto bude nazývať vedenie svojím úspechom a bude si vyplácať obrovské odmeny," povedala.

Ak chce podľa nej Robert Fico zakazovať zisk súkromným poisťovniam, tak odmeny pre vedenie VšZP považuje za zisk konkrétnych ľudí. Vyzvala ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby skontroloval zmluvy ľudí z vedenia VšZP. "Myslíme si, že tvrdenie nedá sa, lebo je to tam napísané, naozaj neobstojí," dodala. Ministerstvo by malo podľa Cigánikovej upresniť pravidlá odmeňovania, aby k takýmto situáciám neprichádzalo.

Tento krok je symbol

Tímlíder SaS pre verejné financie Eugen Jurzyca uviedol, že odmeny výške 25 tisíc eur nepovažuje za sumu, pri ktorej by sa mal "zastaviť svet". Tento krok však považuje za symbol. "Symbolizuje to, že aj pri neplnení plánov a pri zlých výsledkoch Robert Fico a jeho vláda vyplácajú peniaze, ktoré nevolajú zisk, ale v podstate to ekonomicky ziskom je," povedal. Podstatné je podľa Jurzycu to, aby si štát vedel ustrážiť, čo za peniaze dostáva. "To je problém zdravotníctva, že nevieme presne, čo dostávame za peniaze, ktoré do zdravotníctva idú," zdôraznil.





Premiér Robert Fico bude žiadať ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby sa na odmeny pre vedenie VšZP pozrel. "Minister zdravotníctva bude musieť zvážiť, či to bolo alebo nebolo adekvátne vzhľadom na výsledky, ktoré dosahuje Všeobecná zdravotná poisťovňa," povedal predseda vlády. Ako dodal, počká si na informácie od ministra zdravotníctva k tejto téme a potom na to môže zareagovať.

Vysoké odmeny

VšZP vyplatila svojmu vedeniu vysoké odmeny. Upozornil na to denník Pravda. Za minulý rok si štyria čelní predstavitelia VšZP rozdelili takmer 25 tisíc eur. Najvyššiu odmenu, a to 9 113 eur dostal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Miroslav Kočan, podpredsedovi Milanovi Horváthovi išlo 7 974 eur, druhému podpredsedovi Michalovi Ďurišovi pribudlo 6 834 eur.

Len 559 eur dostal člen predstavenstva Tibor Papp iba preto, lebo do funkcie nastúpil až v polovici decembra 2016. Prémie podľa denníka dostal za 13 odpracovaných dní. Ostatní boli vo funkciách od polovice mája 2016, takže mali odmeny krátené o polovicu. Za celý rok by tieto sumy podľa denníka Pravda boli raz také vysoké. Peniaze delila VšZP s požehnaním ministerstva zdravotníctva ako jej hlavného akcionára.

Tisícové prémie

Tisícové prémie dostalo podľa Pravdy aj bývalé šéfstvo, ktoré priviedlo poisťovňu takmer ku krachu. Prémie za vlaňajšok pribudli bývalému vedeniu na čele s Miroslavom Vaďurom, ktoré sa pričinilo o to, že VšZP spadla do rekordnej straty.

Vaďura si prilepšil o 4 777 eur, Antónia Borovková a Vieroslava Králičková dostali po 3 583 eur. Vo svojich funkciách skončili k 16. máju 2016. Odmeny sú naviazané na hospodársky výsledok. Ten vlaňajší bol najhorší v histórii VšZP. Poisťovňa skončila v strate 112 miliónov eur.

