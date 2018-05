Výmena informácií medzi tajnými službami nie je zlá, niektoré si Galko dokáže nájsť na internete

BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) – Výmena informácií medzi slovenskými a zahraničnými službami nie je podľa podpredsedu SaS Ľubomíra Galka zlá. Funguje celkom dobre.

„Skôr to hapruje, keď sa informácie spracovávajú,“ povedal novinárom. Podľa neho však treba zlepšiť výmenu informácií medzi bezpečnostnými zložkami na Slovensku. „Vojenské spravodajstvo a SIS by mali viac kooperovať. Niekedy to tak vyzerá, že sa zaoberajú všetci všetkým,“ uviedol.

Galko tvrdí, že niektoré informácie zo správy si vie vyhľadať na internete. „Človek sa nad tým niekedy pousmeje, ale nechcem znižovať vážnosť tajnej služby,“ povedal.



Na Slovensku podľa Galka nemáme teroristické útoky, teda nevieme zmerať zásluhy SIS a VS za tento stav, ale výsledok je, že Slovensko je bezpečná krajina. „Teda úlohu si splnili,“ konštatoval Galko, podľa ktorého rezervy majú spravodajské služby v monitorovaní ekonomickej trestnej činnosti a organizovanom zločine.

„Obhajujú sa tým, že v súčasnosti po rozložení slovenských zločineckých skupín je výraznejší tlak zahraničných skupín. My však chceme výsledky,“ dodal.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.