Vydražili vrecko s mesačným prachom, ktoré použil Armstrong

Vzácny artefakt z misie Apollo 11 sa dostal do dražby po súdnom spore o jeho vlastníctvo. Takmer všetky predmety a zariadenia, ktoré použili počas významnej misie, umiestnili do Smithsonovho inštitútu, no vrecko skončilo následkom chyby pri inventarizácii v škatuli v Johnsonovom vesmírnom stredisku.