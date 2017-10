Výbuch vo Vojenskej akadémii vo Vyškove spôsobil vojak, ktorý chcel spraviť maketu z granátu

VYŠKOV 16. októbra (WebNoviny.sk) - Septembrový výbuch granátu v areáli Vojenskej akadémie v juhomoravskom Vyškove spôsobil vojak, ktorý pri explózii zahynul.





Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz. Štyridsaťtriročný nadporučík vojenskej polície spolu s ďalším dôstojníkom v pivnici vojenskej ubytovne Jugo preparoval granát, ktorý vybuchol a zabil ho.

Granát nemal byť v ubytovni

"Prednášal o munícii, zbraniach a strelive. Študentom na vyučovanie vždy nosil makety granátov. Ukazoval im, ako sú skonštruované. Aj v tomto prípade sa snažil zneškodniť granát a vyrobiť z neho maketu," povedal pre denník MF DNES zdroj oboznámený s vyšetrovaním. Vojak bol nadšencom munície a mal vraj množstvo rôznych nefunkčných makiet.

Vyšetrovateľom Vojenskej polície je podľa informácií MF DNES už jasné, že funkčný granát nemal v ubytovni čo robiť a vojak nebol pyrotechnik, aby ho mohol rozoberať. Stále však nevedia, odkiaľ granát, ktorý nebol v evidencii armády, pochádzal. Druhého dôstojníka, ktorého výbuch zranil, už po operácii oka prepustili z nemocnice. Odmietol však vypovedať.

Polícia sa odmieta vyjadriť k prípadu

Pivnica ubytovne slúži vojenskej polícii a o tom, čo je v nej, nevedela ani samotná akadémia. Polícia sa podľa iDNES.cz odmietla vyjadriť k využívaniu skladu aj k tomu, či dvaja dôstojníci boli jediní, ktorí tam mali prístup.

Prípad dozoruje brniansky krajský štátny zástupca Petr Bejšovec, ktorý sa nechce vyjadrovať k vyšetrovacím verziám a zakázal to aj vojakom. Vyšetrovanie by sa mohlo skončiť do niekoľkých týždňov. Podľa jeho výsledkov potom zváži ďalší postup aj ministerstvo obrany.

