Výbuch v londýnskom metre mohol zabiť mnoho ľudí. Expert uviedol, prečo zámer teroristov nevyšiel

Po štúdiu fotografií znázorňujúcich výbušný systém, ktorý zostal na mieste činu, si je Ranstorp istý, že bomba vybuchla iba čiastočne. Londýnčania mali podľa neho "obrovské šťastie, keďže to mohlo byť omnoho horšie". Expert sa domnieva, že ľudia, ktorí výbušný systém pripravovali, urobili niekde chybu. "Vyzerá to, že je to zostrojené veľmi nahodilo," povedal pre agentúru AP.