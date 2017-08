Výbor nerokoval o tragickej policajnej streľbe, minister Kaliňák je mimo Slovenska

BRATISLAVA 24. augusta (WebNoviny.sk) - Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť dnes nerokoval o júnovom prípade policajnej streľby na unikajúce auto, pri ktorom zahynul 17-ročny chlapec. Dôvodom bolo, že minister vnútra Robert Kaliňák je mimo územia Slovenska a vopred sa ospravedlnil.

Nespokojný Galko

Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) vyjadril nespokojnosť s tým, že pre dátum rokovania výboru si jeho členovia upravovali dovolenky. "Pre Slovensko je však asi lepšie, keď je minister v zahraničí," skonštatoval.

Zároveň na výbore oznámil, že plánuje iniciovať rokovanie výboru k prípadu Čecha Blažeja, ktorého údajne zbili na policajnej stanici v Senci. Muž prišiel vypovedať ako svedok v prípade nezvestnej ženy, ktorá bola členom rovnakého náboženského spolku ako on, a jej detí. Podľa predsedu výboru Antona Hrnka (SNS) však prípad na výbor nepatrí, keďže išlo o zlyhanie jednotlivca a nie systému.

Prípadu sa podľa Hrnka venuje policajná inšpekcia a poslanec Galko má iné inštitúty, aby sa o prípade informoval, napríklad interpeláciu na ministra. "Navyše, určite je pre mňa dôveryhodnejší policajt ako nejaký sektár, čo rozbíja rodiny," zdôraznil Hrnko. "Keď vám dali policajti dvakrát po sebe fúkať, skákali ste ako trpaslík dva metre a boli sme to my, kto musel tých policajtov brániť," odpovedal mu Galko. Následne si tiež zvýšeným hlasom vymenili názory s poslancom Gáborom Gálom (Most-Híd) o tom, kto z nich má byť ticho.

Postrelený 17-ročný chlapec

Polícia v júni počas nočnej naháňačky postrelila 17-ročného chlapca. Policajné auto stálo na vedľajšej ceste pri Novej Bani. Hliadka si všimla, že po hlavnej ceste prechádza Seat. Jeho 19-ročný vodič zo Zlatých Moraviec mal už trikrát uložený zákaz šoférovania.

Polícia sa snažila auto zastaviť, no jeho vodič zrýchlil. Policajti zapli majáky a začali auto prenasledovať. Keďže jeho vodič urobil manéver, ktorým ohrozil autá v protismere, vystrelili niekoľko varovných výstrelov. Vodiča však nezastavili. Nasledoval výstrel na auto, no aj po ňom vodič pokračoval v rýchlej jazde až do Hronského Beňadiku, kde auto havarovalo.

Policajti následne zistili, že v aute sa nachádza postrelená osoba. Privolali záchranku, no 17-ročný Tomáš zraneniam na mieste podľahol. V aute sa okrem vodiča a postreleného chlapca nachádzalo ešte jedno dievča a ďalší mladík. Vodič auta sa momentálne nachádza vo väzbe.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.