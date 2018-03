Výbor britského parlamentu navrhuje odložiť brexit

LONDÝN 18. marca (WebNoviny.sk) - Veľká Británia by mala uvažovať o odložení brexitu, pretože pravdepodobne nebude existovať dostatok času na dosiahnutie dohody s Európskou úniou. Uviedol to výbor britského parlamentu v správe, ktorú zverejnil v nedeľu.

Výbor Dolnej snemovne pre vystúpenie z EÚ uviedol, že ak hlavné aspekty budúcich vzťahov s Európskou úniou nebudú vyriešené do októbra, Británia by sa mala snažiť o krátke predĺženie členstva v únii.



Británia a EÚ chcú dosiahnuť dohodu o budúcich vzťahoch do jesene, aby ju národné parlamenty mohli schváliť predtým, ako Británia z bloku oficiálne vystúpi 29. marca 2019. Britskí poslanci vo svojej správe uviedli, že v prípade nutnosti by mala existovať možnosť predĺžiť navrhované zhruba dvojročné prechodné obdobie po oficiálnom vystúpení.

Brusel a Londýn sa zatiaľ v princípe dohodli, že Británia zostane v niektorých štruktúrach EÚ do konca roku 2020. Správu odmietli podporiť siedmi z 21 členov výboru. Títo stúpenci brexitu uviedli, že v prípade uviaznutia rokovaní by sa Británia nemala usilovať o predĺženie členstva v bloku, ale radšej by mala z EÚ odísť bez dohody.





