Vukomanovič v Slovane skončil, nahradí ho Ševela

BRATISLAVA 30. októbra (WebNoviny.sk) - Novým trénerom futbalistov ŠK Slovan Bratislava sa stal Martin Ševela, podpísal trojročný kontrakt a vo funkcii nahradil Srba Ivana Vukomanoviča. Informuje o tom web Slovana. Ševela absolvuje premiéru na lavičke "belasých" v piatok na pôde FC DAC 1904 Dunajská Streda (18.00 h).

Vukomanovič končí

Štyridsaťjedenročný Ševela, ktorý v minulosti za Slovan hrával, v ostatných rokoch dvakrát získal double s AS Trenčín (2014/2015 a 2015/2016). Iné zmeny v realizačnom tíme A-mužstva nenastali. Slovan v ostatných piatich ligových vystúpeniach vybojoval päť bodov, v tabuľke figuruje na 3. mieste s 10-bodovým mankom na vedúci FC Spartak Trnava.





"Po neuspokojivých výsledkoch a predvádzanej hre sme sa s Ivanom Vukomanovičom dohodli na ukončení spolupráce. Ivanovi Vukomanovičovi ďakujeme za odvedenú prácu v Slovane a prajeme mu veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote. Za zlé výsledky i hru sú, samozrejme, zodpovední aj hráči, ktorí dostali kolektívnu pokutu 50 000 eur. Zároveň chcem vyvrátiť medializované informácie o konflikte hráčov a trénera Vukomanoviča po zápase so Senicou. Tieto informácie nie sú pravdivé," povedal viceprezident klubu Ivan Kmotrík mladší.

Ševela hrával za Slovan

Ďalej pokračoval: "Novým hlavným trénerom sa stal Martin Ševela, s ktorým sme podpísali trojročnú zmluvu. Je to rodený Bratislavčan, hrával za Slovan, má k nemu vzťah a pozná prostredie. V jeho prospech zavážili výsledky, ktoré dosiahol v svojom predošlom pôsobisku, a taktiež progresívny herný štýl, ktorý ordinoval svojim zverencom. Martin Ševela je mladý, ambiciózny tréner a ja som veľmi rád, že sme s ním podpísali trojročný kontrakt. Mužstvo potrebuje nový impulz. V tejto situácii bolo najlepšie nájsť trénera, ktorý dokonale pozná našu ligovú súťaž a stotožňuje sa s filozofiou a víziou klubu. S Martinom Ševelom sme počas rokovaní prediskutovali aj našu prestupovú politiku a informovali sme ho, že prestupy na zimné obdobie sú vo finálnej fáze. Martin je stotožnený s naplánovanými prestupmi, klubovou prestupovou politikou a tým, akým smerom sa chceme uberať. Obaja sme sa zhodli, že máme najkvalitnejší káder v lige. Úlohou Martina Ševelu bude hlavne pracovať s hráčmi, ktorí tu sú a v zime mu káder, samozrejme, vhodne posilníme."

Budúcnosť klubu

"Som veľmi šťastný, že som podpísal zmluvu so Slovanom Bratislava. Absolvovali sme viacero rokovaní, kde sme diskutovali o súčasnosti i budúcnosti tohto klubu. Myslím si, že Slovan má v súčasnosti najkvalitnejší káder v lige. Viem, že máme na zimu vytypované konkrétne posily a všetko sú to veľmi kvalitní futbalisti. Možnosť trénovať najúspešnejší slovenský klub je pre mňa česť a zároveň veľká výzva. Vraciam sa domov do Bratislavy, za Slovan som v minulosti hral a mám naň len dobré spomienky. Od zajtra sa pustíme do tvrdej práce, aby sme dostali toto mužstvo tam, kam v lige patrí," vyhlásil Martin Ševela, ktorý premiérovo povedie tréning Slovana v utorok predpoludním.

