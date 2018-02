Vstup všetkých štátov západného Balkánu do Európskej únie je reálny, vyhlásila Mogheriniová

SOFIA 16. februára (WebNoviny.sk) - Podľa šéfky európskej diplomacie Federicy Mogherini je reálna šanca, že do EÚ do roku 2025 vstúpia nie niektoré, ale všetky štáty západného Balkánu.





Na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ a štátov kandidujúcich na členstvo v únii v bulharskej Sofii Mogherini v piatok vyhlásila, že EÚ podľa aktuálne platnej stratégie rozširovania berie západný Balkán ako celok a "nevytvára v rámci neho rôzne škatuľky alebo kategórie".

V stratégii rozširovania únie sa spomína konkrétne Srbsko a Čierna Hora, ktoré by mohli výhľadovo vstúpiť do roku 2025. Podľa Mogherini je však "realistická možná perspektíva", že by sa tento rok týkal všetkých krajín západného Balkánu, medzi ktoré sa okrem Čiernej Hory a Srbska radia ešte Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Macedónsko.

