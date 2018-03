Vražde novinára Kuciaka sa venujú aj médiá v zahraničí, všímajú si aj výroky premiéra Fica

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) – V českých médiách dominuje najmä vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

Západné krajiny si však všímajú aj to, ako sa štát správa k novinárom. Nepovšimnuté neostáva ani možné prepojenie ľudí z vládneho Smeru-SD na organizovaný zločin. Myslí si to analytik Jakub Janda z českej mimovládnej organizácie Evropské hodnoty.





Ako vysvetlil, v Českej republike dominuje najmä vyšetrovanie samotnej vraždy, keďže to prirodzene novinárov vydesilo a šokovalo. Okrem toho novinárka Pavla Holcová z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku dostala policajnú ochranu, keďže s Kuciakom spolupracovala.

„Je to veľmi negatívne. Už len to, že spolupracovníci premiéra rezignujú v nadväznosti na túto kauzu, nejaké napojenie tam jednoducho je, aj keď ešte nevieme aké. To je jednoznačne takto v zahraničí vnímané,“ odpovedal Janda na otázku, ako je momentálne Slovensko vnímané v zahraničí.

Výrok českého prezidenta Zemana

Zo svojich funkcií tento týždeň až do vyšetrenia prípadu odstúpili štátna radkyňa Mária Trošková a tajomník Bezpečnostnej rady SR Viliam Jasaň.





„Západné krajiny si veľmi intenzívne všímajú aj to, ako sa štát správa k novinárom. A v okamžiku, keď slovenskí novinári veľmi otvorene hovoria, že majú veľkú nedôveru v prácu slovenskej polície a justície, tak je to veľmi alarmujúce. Sú tam teda dve veci – pravdepodobné prepojenie organizovaného zločinu na stranu Smer a za druhé vzťah, ktorý má väčšina politikov v našom stredoeurópskom regióne voči médiám,“ pokračoval Janda s tým, že prejavy slovenského premiéra Roberta Fica k novinárom sú verejne známe v celej Európe.

„V okamžiku, keď sa stane takáto vražda, tak nie žeby bol za to slovenský premiér explicitne zodpovedný, ale jednoznačne sa tomu bude venovať pozornosť v Európe,“ povedal na margo Ficových výrokov o špinavých protislovenských prostitútkach.

Pripomenul aj výrok českého prezidenta Miloša Zemana, ktorý rozprával ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi o tom, že novinárov treba likvidovať.

Vražda ruského opozičného politika Nemcova

Aby sa obraz Slovenska v zahraničí nezhoršoval, je podľa Jandu nutné čo najtransparentnejšie vyšetrovanie.





„Pokiaľ viem, tak minimálne zatiaľ sa o to slovenský premiér snaží, ale nedokážem posúdiť, ako úspešne. Podľa toho, čo vidím, dôvera je voči Ficovi a vládnej garnitúre nízka. Malo by to byť čo najtransparentnejšie, aby bolo evidentné, že nie sú zametené stopy. Bojím sa, že to sa môže stať – že nájdu nejakého obetného baránka a skutočného vinníka nikdy nenájdu,“ pokračoval Janda a pripomenul aj vraždu ruského opozičného politika Borisa Nemcova.





Z jeho smrti obvinili Čečencov, ale objednávatelia vraždy ostali nepotrestaní. Janda zároveň dodal, že pozícia slovenského ministra vnútra Roberta Kaliňáka je dlhodobo veľmi slabá a čakal by, že odstúpi, respektíve, že Smer by mal ukázať, že si je vedomý svojich pochybení.

Minulý týždeň zavraždili novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú.

Kuciak pracoval na článku o prepojení talianskeho organizovaného zločinu na ľudí z Úradu vlády SR, v texte sa napríklad spomínali mená štátnej radkyne Márie Troškovej a tajomníka Bezpečnostnej rady SR Viliama Jasaňa. Tí sa do vyšetrenia prípadu svojich funkcií vzdali. Nedokončený text publikovali všetky relevantné slovenské médiá, ale aj prestížny európsky portál Politico.eu. Kauze sa venujú všetky európske médiá, niektoré z nich vyslali na Slovensko aj svojich redaktorov. Najviac ich je z českých médií.

