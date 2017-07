Vrah Borisa Nemcova dostal 20-ročné väzenie, rozhodol ruský súd

MOSKVA 13. júla (WebNoviny.sk) - Muž usvedčený z vraždy ruského opozičného lídra Borisa Nemcova pôjde na 20 rokov za mreže. Rozhodol o tom vo štvrtok moskovský súd. Prokurátori pritom v stredu žiadali pre Zaura Dadajeva doživotie. Zatiaľ nie je jasné, prečo sa sudca rozhodol pre kratší trest. Ďalším štyrom mužom usvedčeným v súvislosti s vraždou udelil tresty v rozpätí od 11 do 19 rokov.



Nemcova, popredného kritika prezidenta Vladimira Putina, zastrelili neskoro v noci v roku 2015, keď prechádzal cez most neďaleko Kremľa. Jeho vražda vyvolala medzi ruskou opozíciou vlnu rozhorčenia. Dadajev je bývalým členom bezpečnostných síl čečenského vodcu Razmana Kadyrova, Putinovho úzkeho spojenca. Nemcovovi stúpenci predtým kritizovali vyšetrovateľov za to, že nebrali do úvahy možnú rolu, ktorú v prípade vraždy zohral Kadyrov.