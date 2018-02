Vonnová nezvládla svoju olympijskú derniéru, v Pjongčangu sa však zapísala do histórie

"Dala som do toho všetko, no Sofia bola lepšia a zaslúžene zvíťazila. Snažila som sa čo najviac potlačiť emócie, všetko som nechala hore na štarte," poznamenala po stredajšom zjazde Vonnová, ktorá priznala, že hoci by rada pokračovala, jej kariéra sa chýli ku koncu. "Najradšej by som lyžovala navždy, ale telo príliš bolí a nejde to," povedala Američanka pre BBC a dodala, že udržať ju v súťažnom dianí by mohol, snáď, iba medicínsky zázrak.