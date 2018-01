Volkswagen Slovakia má nového hovorcu

BRATISLAVA 30. januára 2018 (WBN/PR) - Novým hovorcom najväčšieho výrobcu automobilov na Slovensku sa k 1. januáru 2018 stal Michal Ambrovič, ktorý v automobilke pracuje od roku 2013. Na oddelenie Komunikácie sa vracia z oddelenia Vedenie projektov C-SUV, kde pôsobil tri roky. Pred nástupom do Volkswagen Slovakia pracoval ako hovorca a vedúci oddelenia Komunikácie a HR v Centralnom depozitári cenných papierov SR. Má tiež žurnalistickú prax, pracoval aj ako asistent poslanca NR SR a pôsobil i v komunálnej politike. Je absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave ako aj American Institute on Political and Economical Studies, i Medzinárodného parlamentného praktika Nemeckého Bundestagu.

