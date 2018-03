Volko vyhral rozbeh, je prvý Slovák v semifinále na 60 m na halových majstrovstvách sveta

BIRMINGHAM 3. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský šprintér Ján Volko (BK HNTN Bratislava) vyhral III. rozbeh mužov na 17. halových majstrovstvách sveta v atletike v anglickom Birminghame a ako prvý slovenský šprintér sa na globálnom podujatí pod strechou kvalifikoval do semifinále.

Zverenec trénerského dua Naďa Bendová - Róbert Kresťanko triumfoval s obrovským, až 8-stotinovým náskokom pred ázijským šampiónom Hassanom Taftianom z Iránu (v tomto roku už 6,51) a Čechom Dominikom Záleským (6,74). Táto trojica si vybojovala priamy postup do večerného semifinále od 20.11 h SEČ. Z každého z troch behov postúpia do finále o 22.09 h SEČ dvaja najrýchlejší plus ďalší dvaja s najlepšími časmi.



„Trochu som bol v strese, ako mi vyjde štart, lebo v sezóne som s ním mal problémy. Som však šťastný, že to takto dopadlo a vyhral som rozbeh. Čas síce nebol taký, ako som očakával, ale verím, že v semifinále pobežím rýchlejšie,“ vravel Ján Volko solídnou angličtinou v rozhovore pre živé rozhlasové vysielaní Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF). Ešte pripomenul, čo predtým zdôraznil aj v rozhovore pre web Slovenského atletického zväzu: „Na šesťdesiatke je štart najdôležitejšia časť celého behu. Ak ho pokazíte, prídete o všetko.“

Volko štartuje v Birminghame na svojich druhých halových MS, pred dvoma rokmi v Portlande vypadol na 60 m v rozbehu a celkovo skončil vtedy 35. Dvadsaťjedenročný najrýchlejší Slovák v histórii dosiahol v rozbehu svoj ôsmy najrýchlejší čas v sezóne, bol dokonca o 5 stotín rýchlejší ako víťaz I. rozbehu, svetový rekordér Christian Coleman (6,71). Pravda, Američan zďaleka nebežal na plné obrátky.

60 m - III. rozbeh: 1. Ján Volko (SR) 6,66, 2. Taftian (Irán) 6,74, 3. Záleský (ČR) 6,74, 4. Callender (Trin. a T.) 6,80, 5. Siame (Zambia)





