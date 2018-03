Volko si ešte neuvedomuje, čo dosiahol v Birminghame

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský šprintér Ján Volko sa časom 6,59 sekundy umiestnil na 6. mieste v behu na 60 metrov na atletických halových majstrovstvách sveta 2018 v anglickom Birminghame, vo finále predviedol najlepší výkon spomedzi všetkých zúčastnených Európanov.

Najlepší výkon spomedzi Európanov

Stal sa vôbec prvým Slovákom v histórii, ktorý sa na svetovom šampionáte v "kráľovnej športov" prebojoval až do finále. Na pondelkovej tlačovej besede v Bratislave sa priznal, že ešte si neuvedomuje, čo vlastne dokázal.



"Dosť ťažko sa mi to opisuje, keďže zatiaľ mi nedochádza, čo sa to vlastne stalo. Najviac ma potešilo semifinále, keď som vďaka času postúpil. Vtedy bola moja eufória najväčšia. Som šťastný, že sa mi to podarilo a takisto som vďačný všetkým, ktorí mi k takémuto umiestneniu pomohli," povedal 21-ročný Volko.

Semifinále bolo super

Najnáročnejšie preňho bolo v Birminghame úvodné vystúpenie. "Čo sa týka nervov a stresu, bol najťažší rozbeh. Vedel som, že mám na to, postúpiť ďalej, a to trochu zväzuje. Vyšlo mi to však ideálne," tešil sa a pokračoval: "Semifinále bolo super, takisto som mal dobrý štart i zvyšok toho behu. Možno mi chýbala väčšia dravosť, ale pre mňa je stále priorita dvestovka a to je vidieť. Finále som si chcel iba užiť a s úsmevom nastúpiť na niečo, čo sa dosiaľ nikomu na Slovensku nepodarilo. Som rád, že som mohol byť prvý," uviedol dobre naladený študent STU v Bratislave.

Volko napriek historickému úspechu vie, že stále má rezervy a pozná, v čom sa môže zlepšiť. "Ostatní borci vo finále mali dynamickejší štart. Dokázali sa odraziť dvoma nohami, čo ja ešte úplne nezvládam. Na tréningu áno, ale ťažko sa to prenáša do pretekov, tam nie je čas na to myslieť. Vždy je čo zlepšovať," priznal slovenský reprezentant.

