Volejbalistky Dubovcová a Štrbová sa vďaka bronzu z Turecka posunuli vo svetovom rebríčku

LAUSANNE 7. mája (WebNoviny.sk) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová so ziskom 1 436 bodov figurujú na 41. mieste vo svetovom rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) k 7. máju 2018. V porovnaní s minulotýždňovou edíciou ide o nárast o 440 bodov a posun o 19 pozícií nahor.

Dubovcovú a Štrbovú katapultoval vpred úspech v podobe bronzových medailí na minulotýždňovom turnaji kategórie Three stars v tureckom Mersine (2. - 6. mája) v rámci World Tour 2018. V Turecku vybojovali 480 bodov, do renkingu si z nich pripísali 440. Do rebríčka sa ráta osem najhodnotnejších výsledkov dvojice počas ostatných 365 dní.



Pre úradujúce slovenské šampiónky Dubovcovú so Štrbovou je bronz z Mersinu prvý spoločný medailový úspech vo World Tour. Dubovcová a jej niekdajšia spoluhráčka Dominika Nestarcová majú na konte tri bronzy na tejto úrovni - na Grand Slamoch v nórskom Stavangeri (2014), americkom Lond Beach (2014) a poľskom Olsztyne (2016).

Na finálovú účasť a zlato či striebro SR naďalej čaká. Dubovcová a Štrbová spojili svoje sily počas minulého roka, ich hlavným cieľom je účasť na olympijských hrách v Tokiu 2020. Najbližšie sa Slovenky predstavia v rámci World Tour na turnaji kategórie Four stars v brazílskej Itapeme (15. - 20. mája).

Svetový rebríček Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) pre plážové volejbalistky k 7. máju 2018:

1. Melissa Humanová-Paredesová, Sarah Pavanová (Kan.) 6080 bodov

2. Julia Sudeová, Chantal Laboureurová (Nem.) 4480

3. Bárbara Seixasová De Freitasová, Fernanda Alvesová (Braz.) 4400

4. Larissa Francová-Maestriniová, Talita Da Rocha Antunesová (Braz.) 4360

5. Barbora Hermannová, Markéta Sluková (ČR) 4220

6. Ágatha Bednarczuková, Eduarda Santosová-Lisboová (Braz.) 4160

7. Maria Antonelliová, Carolina Solbergová-Salgadová (Braz.) 3880

8. Kristýna Kolocová, Michala Kvapilová (ČR) 3560

Brooke Sweatová, Summer Rossová (USA) 3560

10. Nina Betschartová, Tanja Hüberliová (Švaj.) 3420

20. Svetlana Cholominová, Nadežda Makroguzovová (Rus.) 2220

30. Sanne Keizerová, Madelein Meppelinková (Hol.) 1824

40. Tina Graudinová, Anastasija Kravčenoková (Lot.) 1456

41. Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR) 1436





