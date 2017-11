Voľby do VÚC prilákali zatiaľ najvyššiu účasť, najviac sa volilo v Banskobystrickom kraji

BRATISLAVA 5. novembra (WebNoviny.sk) – Na tohtoročných voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa zúčastnilo 29,95 percenta voličov. V reálnom čísle je to 1 348 114 občanov.

Je to doteraz najvyššia účasť v takýchto voľbách, pred štyrmi rokmi k volebným urnám prišlo 20,11 percenta voličov. V roku 2005 bola naopak najnižšia účasť vo voľbách do samosprávnych krajov, a to 18,02 percenta.

Najviac voličov prišlo v sobotu k volebným urnám v Banskobystrickom kraji, a to 40,29 percenta. Súboj o kreslo žilinského župana do volebných miestností priviedol 33,84 percenta voličov kraja.





Svoj hlas v Bratislavskom samosprávnom kraji prišlo odovzdať 31,34 percenta voličov. V Prešovskom kraji budúcnosť kraja nebola ľahostajná 29,4 percenta voličov. V Košickom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji bola účasť vyše 26 percent.

Najmenej voličov prišlo k volebným urnám v sobotu v Trnavskom kraji, hlasovať tu bolo 24,74 percenta voličov.

Pre tieto voľby bolo vytvorených 5 968 volebných okrskov. V zoznamoch voličov bolo zapísaných 4 500 142 voličov.

