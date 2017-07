Vodný slalomár Grigar sa stal majstrom sveta do 23 rokov, zlato získala aj slovenská C2

ČUNOVO 21. júla (WebNoviny.sk) - Matúš Gewissler a Juraj Skákala v kategórii C2 do 23 rokov vybojovali druhú zlatú a celkovo tretiu medailu pre Slovensko v rámci piatkového finálového bloku na svetovom šampionáte vo vodnom slalome juniorov a do 23 rokov v Čunove.

Gewissler a Skákala zvíťazili suverénne s náskokom 5,06 s pred Rusmi Nikolajom Škľarukom a Igorom Michajlovom. Bronz zavesili na krk Čechom Vojtěchovi a Tomášovi Hegerovcom (+9,11).

Supervýsledok na ťažkej trati

"Sme veľmi radi, že sme zvíťazili na domácej trati, ktorú dôverne poznáme. Veľmi nás potešilo, že sme to vo finále zvládli perfektne, lebo v semifinále sme urobili chybu, ktorá nás motivovala byť vo finále ešte lepší," povedal v cieli Matúš Gewissler. Jeho partner v lodi Juraj Skákala dodal: "Vybojovať si na tejto ťažkej trati 5-sekundový náskok v cieli je supervýsledok. My sme si to uvedomili až vtedy, keď sme výsledný čas videli na tabuli. Je to fantázia zvíťaziť po juniorskej kategórii aj v tej do 23 rokov a na vode, ktorú poznáme a vyrastali sme na nej. Škoda, že súťažilo tak málo lodí. Teraz ešte nevieme povedať, čo bude ďalej s našou kategóriou. Zlato si však veľmi vážime, je to náš dosiaľ najväčší úspech."

Ešte pred Gewisslerom a Skákalom sa singlkajakár Jakub Grigar stal majstrom sveta v K1 mužov do 23 rokov. Grigar napriek dvom trestným sekundám (´ťukol´ na bránke číslo 15) triumfoval vo finálovej jazde s náskokom 1,95 s pred Rakúšanom Mariom Leitnerom a 3,65 s pred Francúzom Mathieuom Desnosom.





Grigar uspel s chybou

Ďalší slovenský finálový zástupca Andrej Málek s 52 trestnými sekundami napokon obsadil siedme miesto, hoci pôvodne bol ôsmy. Dvadsaťročný Lipták Grigar obhájil titul majstra sveta z vlaňajšieho šampionátu v poľskom Krakove. V jagavej zbierke má aj zlato z juniorskej kategórie z roku 2015 z brazílskeho Foz do Iguacu. Pred necelým rokom v auguste absolvoval aj premiéru na olympijských hrách a v Riu de Janeiro po dobrom výkone skončil piaty.

"Som rád, že sa mi podarilo zvíťaziť aj s takou chybou, akú som na trati urobil. Možno sa niekto bude na mňa hnevať, ale počas jazdy som vnímal všetko, čo sa okolo trate dialo. Vnímal som hudbu, ktorú som si vybral, povzbudzovanie divákov aj komentár hlásateľa, čiže absolútne všetko. Škoda, že Andrej dostal päťdesiatku, lebo by to bolo veľmi pekné, keby sme na stupňoch víťazov stáli dvaja Slováci. Diváci boli fantastickí, súťaž som si užíval. Som rád, že sa mi podarilo zopakovať triumf z Krakova. Som unavený, ale šťastný," uviedol Jakub Grigar po svojej zlatej jazde.

Medaila aj pre Stanovskú

Z medaily na "domácom" svetovom šampionáte sa teší aj juniorka Soňa Stanovská v kategórii C1. Vo finále predviedla bezchybnú jazdu a celkovo zaostala iba o 1,29 s za víťaznou Nemkou Andreou Herzogovou. Bronz si vybojovala Talianka Marta Bertoncelliová s väčším odstupom 10,40 s. Víťazka semifinále, ďalšia slovenská reprezentantka, Monika Škáchová finále nezvládla. Na konto si pripísala 102 trestných sekúnd a to ju odsunulo z bojov o medaily na deviate miesto.

"Som veľmi šťastná, že som získala medailu, usilovala som sa o ňu už tri roky. Vedela som, že patrím k najlepším juniorkám, ktoré sa predstavili v Čunove. Preto som sa snažila zajazdiť čo najlepšie. Som veľmi rada, že sa mi to podarilo na domácej vode. Medailou som mohla potešiť aj celú rodinu, ktorá ma prišla povzbudiť. Otec ma vítal v cieli s otvorenou náručou, neskôr sme si aj poplakali," vyznala sa z pocitov strieborná Soňa Stanovská.

MS JUNIOROV A PRETEKÁROV DO 23 ROKOV

Čunovo - finále:

MUŽI DO 23 ROKOV

1. Jakub Grigar (SR) 89,86 (2), 2. Mario Leitner (Rak.) 91,81 (0), 3. Mathieu Desnos (Fr.) 93,51 (2),...7. Andrej Málek (SR) 139,32 (52),...34. Radoslav Mikó (všetci SR) 148,81 (50) - nepostúpil do finále.

1. Matúš Gewissler, Juraj Skákala (SR) 103,20 s (0) , 2. Nikolaj Škľaruk, Igor Michajlov (Rus.) 108,26 (0), 3. Vojtěch a Tomáš Hegerovci (ČR) 112,31 (2)

ŽENY DO 23 ROKOV

1. Mallory Franklinová (V. Brit.) 109,08 s (0), 2. Tereza Fišerová (ČR) 112,25 (0), 3. Kimberley Woodsová (V. Brit.) 113,95 (2),...12. Simona Maceková 141,24 (6),...27. Eva Diešková (obe SR) 287,19 (160) - nepostúpili do finále

JUNIORKY

1. Andrea Herzogová (SR) 116,20 (0), 2. Soňa Stanovská (SR) 117,49 (0), 3. Marta Bertoncelliová (Tal.) 126,60 (4),...9. Monika Škáchová (SR) 239,60 (102)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.