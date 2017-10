Vodné dielo Gabčíkovo čakajú významné investície, mali by presiahnuť 144 miliónov eur

BRATISLAVA 25. októbra (WebNoviny.sk) - Vodné dielo Gabčíkovo čakajú po 25 rokoch jeho existencie významné investície.

Ako uviedol na tlačovej besede po stredajšom rokovaní vlády minister životného prostredia László Sólymos, generálna oprava turbogenerátorov Vodnej elektrárne Gabčíkovo a vynovenie plavebných komôr si vyžiada spolu viac ako 144 miliónov eur. „Tieto projekty patria k najväčším riečnym projektom v rámci Európskej únie,“ dodal priamo na vodnom diele minister. Projekty budú na 85 % spolufinancované z eurofondov.

Oprava turbín za 71 miliónov eur

Daniel Kvocera, riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, ktorý prevádzkuje vodné dielo, doplnil, že aktuálne je vyhlásené medzinárodné výberové konanie na generálnu opravu ôsmich turbogenerátorov Vodnej elektrárne Gabčíkovo.

"Prejsť generálkou by mali všetky turbíny počas desiatich rokov. Vyhlásené bolo verejné obstarávanie. V súčasnosti dostávame ponuky, takže budeme v očakávaní, kto dá najvýhodnejšiu a na základe toho budeme pokračovať,“ povedal Kvocer. Medzinárodný tender bude trvať ešte do konca novembra tohto roka. Generálna oprava turbín by si mala vyžiadať zhruba 71 miliónov eur.

V prevádzke od roku 1992

Zariadenia gabčíkovskej elektrárne sú v prevádzke od roku 1992 a sú podľa štátneho podniku technicky a morálne opotrebované. Vodná elektráreň Gabčíkovo s celkovým inštalovaným výkonom 720 megawattov je najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Vyrába približne 10 % z celkovej vyrobenej elektriny. Jej súčasťou je osem turbogenerátorov, ktoré boli postupne uvedené do prevádzky v rokoch 1992 až 1995.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.