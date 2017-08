Vodiči pozor, na diaľnici D1 a D4 budú opravovať mostné závery, doprava bude čiastočné uzavretá

BRATISLAVA 18. augusta (WebNoviny.sk) - Pre opravy a výmenu mostných záverov bude čiastočne uzavretý privádzač diaľnice D1 v Bratislave v križovatke Zlaté Piesky a na diaľnici D4 medzi križovatkou Stupava a obcou Stupava a medzi križovatkou Stupava a závodom Volkswagen Slovakia. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová.



S čiastočnou uzávierkou diaľnice D1 na úseku vetvy privádzača diaľnice D1 Bratislava - Senec nad cestou I/61 treba rátať od nedele 20. augusta od 8:00 do 30. septembra. Premávka na privádzači diaľnice bude presmerovaná do voľného jazdného pruhu. Od nedele 20. augusta od 9:00 treba rátať s uzávierkou aj na diaľnici D4 neďaleko križovatky Stupava. Táto uzávierka potrvá do 15. októbra. Obchádzka na úseku nie je potrebná, pretože práce budú v etapách alebo bude doprava vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu za použitia semaforov.





