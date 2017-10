Vodiči by si mali dať pozor na poľadovicu v okolí Popradu, cestári odporúčajú prezuť pneumatiky

POPRAD 31. októbra (WebNoviny.sk) – Všetky cesty v oblasti Popradu a Vysokých Tatier sú zjazdné, pozor by si však mali dať vodiči na poľadovicu, ktorá sa pri nižších teplotách tvorila na cestách v celom regióne, upozornil v utorok Marián Barilla, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad.





Osobitne by mali byť opatrní vodiči na autách s letnými pneumatikami. Cestári ešte počas utorka očakávajú občasné sneženie na niektorých miestach. Naďalej platí do 15:00 výstraha 1. stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi, ktoré sa ojedinele očakávajú v okrese Poprad v polohách nad 700 metrov.

Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Najviac práce v podhorí Vysokých Tatier

Ešte v pondelok večer v regióne intenzívne snežilo, zrážky sprevádzal silný vietor. „Od polnoci sneženie začalo ustávať a začal oslabovať aj vietor. Naši vodiči však nepretržite zmierňovali následky sneženia, vetra aj poľadovice. Nezaznamenali sme žiadne mimoriadne udalosti,“ informoval Barilla.

Najviac práce mali cestári na celej Ceste slobody od Podbanského až po Tatranskú Kotlinu, ďalej až po hranicu s Poľskom, na horskom priechode Vernár a na všetkých cestách v podhorí Vysokých Tatier. V okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča cestári za 24 hodín prepluhovali 1 980 kilometrov ciest, posypali 1 557 kilometrov ciest chemickým posypovým materiálom, teda soľou a 692 kilometrov inertným materiálom, kamenivom.





„V nasledujúcich dňoch očakávame aj mierne oteplenie,“ dodal Barilla, ktorý vodičom opäť pripomenul, že opatrnosť a vzájomná ohľaduplnosť je na prvom mieste. „Vyzývam všetkých účastníkov cestnej premávky, aby svoju jazdu v zimných podmienkach prispôsobili stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,“ uviedol. Vodičom, ktorý majú na svojich vozidlách ešte stále letné pneumatiky, odporúča ich prezutie.

So snehom je potrebné počítať

Najviac snehu je aj naďalej v Tatrách, na Lomnickom štíte je aktuálne 93 centimetrov, na Štrbskom Plese bolo ráno 39 cm a Chopok hlásil 28 cm.

„V utorok sa budú ešte vyskytovať snehové prehánky najmä na severných návetriach, teplota v nadmorskej výške 1 000 metrov bude okolo mínus 1 stupňa Celzia. Je potrebné počítať so snehovými prehánkami, slabým snežením, pričom na severných návetriach môže snežiť aj trvalejšie. Vietor by mal dosiahnuť rýchlosť do 25 km za hodinu, vo vyšších polohách okolo 50 km za hodinu v nárazoch,“ uviedol pre SITA Norbert Polčák z SHMÚ. V stredu očakávajú meteorológovia oblačné počasie a miestami aj slabé sneženie zhruba od výšky 1 000 metrov.

Hasiči už v pondelok večer ani v noci nemali vážnejšie zásahy na cestách, jeden spadnutý strom odstraňovali v utorok ráno v okrese Vranov nad Topľou, informovala SITA operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove.





Odporúčame:

Počasie na 10 dní





















Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.