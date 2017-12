Vodič prešiel do protismeru a spôsobil hromadnú dopravnú nehodu, pri ktorej prišiel o život

BRATISLAVA/ KOŠICE 9. decembra (WebNoviny.sk) – Tragická dopravná nehoda sa stala v piatok o 16:30 na Sečovskej ceste v Košiciach. Zrážka štyroch osobných aut si vyžiadala život jedného z vodičov a dve osoby sa zranili ťažko.

Spolujazdkyne utrpeli ťažké zranenia

Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, podľa doterajších zistení 63-ročný vodič Škody Felície z Košíc smeroval od Lingova do centra mesta, s autom však prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s Fordom C-Max.





Po náraze vozidlo sa Ford otočil o 180 stupňov, pričom do jeho boku narazil Volkswagen Jetta a do jeho zadnej časti narazil ešte Peugeot. Škodu Felícia po náraze odrazilo do zvodidiel. Pri dopravnej nehode vodič Felícia utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol, jeho dve spolujazdkyne utrpeli podľa predbežných lekárskych správ ťažké zranenia.

Alkohol u vodičov nezistili

Spolujazdkyňa vo vozidle Ford C-Max utrpela zranenia, ktoré jednorazovo ošetrili v nemocnici. Ostatní účastníci dopravnej nehody vyviazli bez zranení. Požitie alkoholu u troch vodičov zistené nebolo, u nebohého vodiča Škody Felícia to preverí pitva. Celkovú škodu na autách predbežne vyčíslili na 13 400 eur. Škodu Felícia zaistili na ďalšie skúmanie.

Policajný vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenia a ublíženia na zdraví. Bližšie okolnosti dopravnej nehody a presná príčina jej vzniku sa ďalej zisťujú. Pre dokumentovanie dopravnej nehody museli úsek cesty, kde sa stala v piatok uzavrieť až do 22:00.

