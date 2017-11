Vo veku 25 rokov zomrel niekdajší slovenský futbalový reprezentant

LONDÝN 6. novembra (WebNoviny.sk) - Niekdajší mládežnícky futbalový reprezentant SR s brazílskymi koreňmi Dionatan Teixeira v nedeľu zomrel vo svojej vlasti. Informuje o tom web britskej BBC s dôvetkom, že príčinou náhleho úmrtia 25-ročného stopéra moldavského FC Šeriff Tiraspoľ pravdepodobne je infarkt.

Šeriff prostredníctvom vyhlásenia na klubovom webe informoval, že Teixeira v lete odcestoval do Brazílie a mal sa vrátiť do klubu. "Celý klub Šeriff, od radových zamestnancov až po vedenie, je šokovaný touto tragickou správou. Bolesť zo straty je veľká. Dionatanovým príbuzným a priateľom vyjadrujeme úprimnú sústrasť. V našich srdciach zostane navždy," uviedol moldavský klub vo vyhlásení, ktoré zdieľal web britského periodika The Guardian.

Obľúbený člen tímu

Rodák z Londriny prišiel do Šeriffu Tiraspoľ počas zimného prestupového obdobia ako voľný hráč, predtým pôsobil v anglickom prvoligovom Stoke City.

"Dionatan bol veľmi obľúbeným členom tímu. Je ťažké prijať, že odišiel v takom mladom veku. Naše myšlienky a modlitby v týchto ťažkých chvíľach patria jeho mladej rodine a priateľom," citoval web Stoke City šéfa klubovej exekutívy Tonyho Scholesa.

Pevná súčasť

Dionatan do Nascimento Teixeira, ktorý v roku 2009 absolvoval skúšky vo viacerých známych anglických kluboch (FC Middlesbrough, Blackburn Rovers, Newcastle United, Manchester City), získal v Moldavsku v uplynulej sezóne double - titul aj národný pohár.





Bol pevnou súčasťou tímu SR "21" v kvalifikácii o postup na ME 2015 tejto vekovej kategórie, mladí Slováci vtedy v baráži stroskotali na rovesníkoch z Talianska. Teixeira v júni 2014 prestúpil do Stoke z Dukly Banská Bystrica. V Premier League nastúpil dvakrát, časť sezóny 2015/2016 strávil na hosťovaní v treťoligovom Fleetwood Town. Na Slovensku pôsobil aj v Košiciach, Slovane Bratislava a Ružinej.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.