Vo Fínsku sa začali prezidentské voľby, horúcim kandidátom je súčasný prezident Sauli Niinistö

Podľa posledných prieskumov verejnej mienky by sa malo najlepšie dariť súčasnej hlave štátu Saulimu Niinistovi, ktorý by mohol dostať 58 až 63 percent hlasov. Na druhom mieste by skončil Pekka Haavistö so 14 percentami. Pokiaľ nikto zo spomínaných kandidátov nezíska v prvom kole potrebnú väčšinu, 11. februára sa uskutoční druhé kolo. O post prezidenta, ktorého funkčné obdobie trvá šesť rokov, sa tak následne budú uchádzať dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov.