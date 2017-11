Vlhovej v Killingtone nevyšlo prvé kolo, druhú jazdu išla fantasticky

KILLINGTON 27. novembra (WebNoviny.sk) - Lyžiarske rovesníčky Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová po dvoch slalomoch nového ročníka Svetového pohára výrazne odskočili konkurencii a delia sa o líderskú pozíciu vo Svetovom pohári. Slovenka , tá jej to na "domácom" snehu v Killingtone vrátila aj s úrokami.

Preukázala dobré nervy aj skvelú výkonnosť

Čo je podstatnejšie, obe skončili aj druhé preteky sezóny 2017/2018 s veľkým náskokom pred svojimi súperkami. V Levi bola celkovo druhá Shiffrinová rýchlejšia o 1,25 s ako tretia Švajčiarka Wendy Holdenerová, v Killingtone zasa druhá Vlhová nadelila tretej Rakúšanke Bernadette Schildovej 1,03 s. V slalome ide o priepastné rozdiely. A to Slovenka podľa vlastných slov aktuálne dosť pokazila prvú jazdu.





"Necítila som sa ideálne, nebola som vo svojej koži, trápila som sa. Z piateho miesta som bola trošku nešťastná," priznala 22-ročná Liptáčka po 1. kole. Do 2. kola išla s tým, že pôjde absolútne naplno, ak chcela aspoň trochu zmazať veľké manko 1,45 s na Shiffrinovú a dostať sa na pódium. Podarilo sa jej to spolovice. Američanka síce bola rovnako suverénna ako v prvom kole, ale ďalšie tri súperky jasne zdolala. Vlhová preukázala dobré nervy aj skvelú výkonnosť a druhým miestom sa zaradila so Shiffrinovou plece pri pleci na čelo slalomového poradia SP.

"Hore som spravila menšiu chybu a myslela som si, že je to už stratené. Potom som sa však naštartovala a dala do toho všetko, Keď som videla v cieli, že som prvá o 1,06 s, povedala som si niečo, čo teraz ani nemôžem zopakovať... ," úprimne zhodnotila Vlhová.

Na Shiffrinovú potrebuje dve kolá

Preteky jej podľa vlastných slov vyšli len polovične, čo je málo na súperenie s olympijskou víťazkou a trojnásobnou majsterkou sveta Shiffrinovou. Aktuálne s ňou prehrala o 1,64 s.

"Trochu ma mrzí tá veľká strata na Shiffrinovú. Je to s ňou boj," povzdychla si Vlhová a pokračovala: "Ešte raz - mrzí ma to 1. kolo, ale ako som už povedala v Levi - súperiť so Shiffrinovou sa dá. Keď ju však chcem poraziť, potrebujem na to dve dobré kolá. A to som dnes nezvládla," dodala momentálne druhá žena celkového poradia SP.

Najlepšie slalomárky si teraz dajú takmer mesačnú pauzu. Najbližšie sa predstavia 20. decembra vo francúzskom Courcheveli a v starom roku ešte aj 29. decembra v rakúskom Lienzi. Medzitým dostanú prednosť elitné pretekárky SP v kĺzavých disciplínach.

