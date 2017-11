Vlhovej prekážal v 1. kole v Killingtone nepríjemný vietor, Shiffrinová si vyjazdila náskok

KILLINGTON 26. novembra (WebNoviny.sk) - Domáca favoritka Mikaela Shiffrinová je priebežnou líderkou 1. kola slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v americkom Killingtone.

Shiffrinová plynulou, ale aj dostatočne agresívnou jazdou deklasovala konkurenciu a druhej najlepšej v cieli Švajčiarke Wendy Holdenerovej nadelila 89 stotín sekundy. Tretia priečka patrí Rakúšanke Bernadette Schildovej s odstupom 1,29 s. Slovenka Petra Vlhová je piata s mankom 1,45 s na americkú stálicu svetového slalomu.

Od začiatku nechytila správny rytmus

Tieto výsledky platia po odjazdení elitnej tridsiatky pretekárok 1. kola, ale už by sa aj vzhľadom na náročné poveternostné podmienky (vietor a slabšia viditeľnosť) v Killingtone nemali meniť.





Pódiové umiestnenia Petry Vlhovej

vo Svetovom pohári



SLALOM (8)

11. novembra 2017 – Levi (Fín.) / 1. miesto/

13. decembra 2015 – Aare (Švéd.) / 1. miesto/

18. marca 2017 – Aspen (USA) / 1. miesto/

3. januára 2017 – Záhreb (Chor.) / 2. miesto/

26. novembra 2017 – Killington (USA) / 2. miesto

29. decembra 2015 – Lienz (Rak.) / 3. miesto/

15. januára 2016 – Flachau (Rak.) / 3. miesto/

12. novembra 2016 – Levi (Fín.) / 3. miesto/



Víťazkou sa stala domáca favoritka Mikaela Shiffrinová a to úplne suverénne. Vlhovej nadelila v súčte oboch kôl 1,64 s a Rakúšanke Bernadette Schildovej na treťom mieste dokonca 2,67. Obhajkyňa veľkého glóbusu za celkový triumf v SP Shiffrinová (22) pridala do zbierky úspechov 32. prvenstvo z toho 26. slalomové v pretekoch SP.



V aktuálnej sezóne 2017/2018 musela slalomová suverénke čakať na víťazstvo až do štvrtých pretekov, keďže predtým prehrala s Vlhovou v Levi a nevyhrala ani jeden z úvodných dvoch obrovských slalomov v Söldene (5.) a Killingtone (2.). Aj tak jej to stačí na priebežnú líderskú pozíciu v celkovom poradí SP, pred Vlhovou má náskok 84 bodov.

Vlhová mala červené číslo



Vlhová vstúpila do druhého slalomu sezóny v pozícii líderky disciplíny, červené číslo vedúcej ženy Svetového pohára mala na hrudi vôbec po prvý raz v kariére. Hoci mala výhodné číslo 2 na štarte, od začiatku nechytila správny rytmus aj preto, že jej nepríjemne zafúkalo. Úlohu pri jej jazde teda zohral protivietor.



Takmer polsekundové manko na úvodných dvoch medzičasoch na Švédku Hansdotterovú, ktorá štartovala pred ňou, v cieľovom „hangu“ napokon skresala až na 5 stotiniek. Na viaceré ďalšie konkurentky na čele so Shiffrinovou to však nestačilo, a tak do 2. kola išla z piateho miesta v pozícii pretekárky útočiacej na pódium.

Holdenerová po veľkej chybe nedokončila



Vietor a sneženie sťažovali aj podmienky v druhom kole. Vlhovej jazda preto nebola stopercentná, ale v strmej spodnej časti svahu opäť pustila lyže, zrýchlila a v cieli mala vyše sekundový náskok pred dovtedajšou líderkou Švajčiarkou Denise Feierabendovou.



Tri pretekárky idúce za Slovenkou sa pred ňu už nedostali. Druhá po prvom kole Švajčiarka Wendy Holdenerová po veľkej chybe svoju jazdu ani nedokončila. Líderka po 1. kole Shiffrinová však zvládla tlak Vlhovej aj približne 10 000 fanúšikov v cieľovom priestore a triumfovala s obrovským náskokom 1,64. Práve Shiffrinová a Vlhová boli dve najrýchlejšie pretekárky nielen celkovo, ale aj v 2. kole.

Preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní

Killington (USA)



Slalom žien – (1. + 2. kolo): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:40,91 min (49,57 + 51,34 s), 2. Petra Vlhová (SR) +1,64, 3. Bernadette Schildová (Rak.) +2,67, 4. Denise Feierabendová (Švaj.) +2,70, 5. Frida Hansdotterová (Švéd.) +2,78, 6. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +3,03.



Poradie vo Svetovom pohári (po 4 z 39 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 305 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 221, 3. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 200, 4. Frida Hansdotterová (Švéd.) 141, 5. Stephanie Brunnerová (Rak.) 132, 6. Manuela Moelggová (Tal.) 129.



Poradie v hodnotení slalomu SP (po 2 z 12 pretekov): 1. Petra Vlhová (SR) a Mikaela Shiffrinová (USA) obe 180 bodov, 3. Frida Hansdotterová (Švéd.) 95, 4. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) 76, 5. Denise Feierabendová (Švaj.) 65, 6. Wendy Holdenerová (Švaj.) 60.

