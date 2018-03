Vlhová skončila v 1. kole v Ofterswangu v Top 10, líderkou je Američanka Shiffrinová

OFTERSCHWANG 10. marca (WebNoviny.sk) - Petre Vlhovej patrí šieste miesto po prvom kole slalomu žien v rámci Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach v nemeckom Ofterschwangu.

Vlhová vyštartovala na trať predposledného slalomu vrcholiacej sezóny so sedmičkou na hrudi, na medzičasoch jej patrila piata, šiesta a v cieli napokon rovnako šiesta priečka s odstupom 65 stotín sekundy za tradičnou líderkou, Američankou Mikaelou Shiffrinovou.

Môže sa vyrovnať Velez-Zuzulovej

Druhá je priebežne bronzová medailistka z nedávnych ZOH v Pjongčangu, iba 20-ročná Rakúšanka Katharina Gallhuberová (+0,30) a tretia jej krajanka Bernadette Schildová (+0,39).





Shiffrinovú už len jedno slalomové kolo delí od úspešnej obhajoby malého krištáľového glóbusu za sezónny triumf v najtočivejšej disciplíne. Fenomenálna Američanka už v piatok obhájila veľký glóbus za celkové víťazstvo v sumáre všetkých disciplín Svetového pohára.

Vlhovej patrí druhá priečka v priebežnom hodnotení slalomu vo Svetovom pohári. Ak by sa jej podarilo udržať si ju do konca sezóny, vyrovnala by tým najlepšie dva slovenské výsledky v podaní Veroniky Velez-Zuzulovej z uplynulých dvoch sezón.

Dve zjazdárky sa lúčili s kariérou

Prvé kolo slalomu v Ofterschwangu absolvovali ako svoju rozlúčku so súťažným lyžovaním dve veľké persóny tohto športu - Slovenka Veronika Velez-Zuzulová a Rakúšanka Michaela Kirchgasserová. Ide o víťazky dovedna ôsmich pretekov Svetového pohára a štyroch medailí z majstrovstiev sveta.

Obe v exhibičnom tempe oblečené v kroji zlyžovali slalomový kopec bez prejazdu všetkými bránkami. Viackrát sa zastavili popri trati, aby sa poďakovali najbližším za dlhoročnú podporu vo svojom športovom raste.





"Pre mňa je toto veľmi smutný deň, lebo moja najvernejšia spolubývajúca z hotelových izieb sa rozhodla úre novú životnú dráhu," uviedla na adresu odchádzajúcej Kirchgasserovej jej krajanka Anna Veithová, ktorá jej gratulovala priamo v cieli po poslednej jazde.

Druhé kolo slalomu s tridsiatkou najlepších sa začne o 12.30 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Ofterschwang (Nem.) - priebežné výsledky:

Slalom žien - 1. kolo /po odjazdení elitnej tridsiatky/: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 54,25 s, 2. Katharina Gallhuberová +0,30 s, 3. Bernadette Schildová (obe Rak.) +0,39, 4. Frida Hansdotterová (Švéd.) +0,44, 5. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,46, 6. Petra Vlhová +0,65,...Veronika Velez-Zuzulová (obe SR) - predviedla exhibičnú jazdu, nebola klasifikovaná v cieli

