Vlhová má na viac než momentálne predvádza vo Svetovom pohári, tvrdí tréner Magoni

KRANJSKA GORA 7. januára (WebNoviny.sk) - Taliansky lyžiarsky tréner Livio Magoni na otázku, čo očakáva od svojej slovenskej zverenky Petry Vlhovej, zväčša odpovedá jednoducho - aby jazdila ako Petra Vlhová. Preložené do normálnej reči - Magoni je presvedčený, že Vlhová má na viac než momentálne predvádza vo Svetovom pohári.

Tréner prišiel povzbudiť priamo na štart

Sama označila svoj výkon v 1. kole slalomu v Kranjskej Gore za katastrofálny a neverila, že odstup 2,30 s za americkou rivalkou Mikaelou Shiffrinovou je stačil na relatívne vysoké štvrté miesto.





V druhom kole Vlhová pridala plyn a druhou najlepšou jazdou aspoň potvrdila pozíciu hneď za stupňami víťazov. Veľký podiel na tom mal aj Magoni, ktorý bol staviteľ druhého kola a postavil ho čo najviac v prospech slovenskej pretekárky. Navyše ju bol povzbudiť aj priamo na štarte, čo zväčša nerobí.

Po Vianociach nastal mierny útlm

"Ešte ráno na rozjazdení bola Petra veľmi rýchla, ale nedokázala to preniesť do pretekov. Stres v jej hlave bol príliš veľký. Prvé kolo akoby ani nebolo súťažné, iba ho zišla dolu. V tom druhom to už bolo lepšie," uviedol Livio Magoni pred slovenskými médiami v Kranjskej Gore. Pri odpovedi na otázku, ako sa dá vyhnať prílišná zodpovednosť z jej hlavy, sa skúsený tréner pousmial: "Skúsime aplikovať taliansky štýl - trochu viac zábavy."

Magoni v minulosti priviedol k veľkým úspechom Slovinku Tinu Mazeovú, ktorá sa neskôr stala absolútnou zjazdárskou jednotkou, keď získala veľký glóbus a dovedna šesť zlatých medailí v súčte olympijských hier a majstrovstiev sveta.





Paralely so súčasnými výkyvmi výkonnosti u Vlhovej a pred časom u Mazeovej rozhodne vidí. "Nie je to nič nezvyčajné u mladej pretekárky. Aj s Mazeovou sme sa borili s problémami rovnakého typu, dokonca by som povedal, že každý deň," spomenul si skúsený tréner.

Petra Vlhová predviedla famózny vstup do slalomovej sezóny Svetového pohára. Najprv vyhrala preteky v Levi, potom skončila druhá v Killingtone a pridala aj druhé miesto z paralelného slalomu v Courcheveli. Po Vianociach však nastal mierny útlm a štyrikrát po sebe sa nedostala na stupne pre víťazky.

Večerné preteky sú výhodou

Začalo to 5. miestom v Lienzi, pokračovalo rovnako piatou priečkou v novoročných tzv. mestských pretekoch v Osle a nasledovali dve štvrté miesta v Záhrebe a Kranjskej Gore.

Spoločný menovateľ tohto obdobia bol zrejmý, 22-ročný Liptáčka ani raz nepredviedla dve vyrovnané kvalitné jazdy, resp. všetky dobré jazdy v paralelnom slalome. Náročná šnúra sa pre najlepšie slalomárky sveta skončí v utorok v rakúskom Flachau, kde sa uskutočnia tradičné večerné preteky v žiare reflektorov.

"Večerné preteky sú pre Petru drobná výhoda. Bude mať dlhší čas na rozcvičku, čo je v jej prípade veľmi dôležité. Očakávam tam od nej, že bude jazdiť ako Petra Vlhová, teda to, na čo má," uzavrel Magoni. "Teším sa do Flachau, lebo si chcem napraviť chuť. Musím sa nastaviť, že pôjdem trochu neskôr spať. Druhé kolo bude o trištvrte na deväť večer," skonštatovala Vlhová.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.