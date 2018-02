Vlhová a Velez-Zuzulová spoločne odleteli na olympiádu v Pjongčangu, chcú naplniť vysoké ambície

VIEDEŇ 3. februára (WebNoviny.sk) - O sobotňajší popoludňajší let do Dauhy v business triede z viedenského letiska vo Schwechate bol oveľa väčší záujem než zvyčajne.

Svedčili o tom blesky fotoaparátov, zapnuté diktafóny či pripravené kamery televíznych spoločností. Všetko sa týkalo dvoch sympatických pasažierok zo Slovenska, elitných svetových slalomárok Petry Vlhovej a Veroniky Velez-Zuzulovej. S medzizastávkou v Katare sa pobrali za svojím olympijským snom do Kórejskej republiky. Velez-Zuzulová tam chce dôstojne ukončiť svoju dlhoročnú a úspešnú kariéru a momentálne tretia žena Svetového pohára Vlhová naplniť oprávnene vysoké ambície. Najlepšie ziskom medaily.

Rozlúčka s úspešnou kariérou

"Už sa to naozaj blíži. Teším sa na let, aj keď bude veľmi dlhý. A keď už budem tam, budem to vnímať tak, že sa už konečne začala olympiáda," uviedla Petra Vlhová. A čím si bude 22-ročná Liptáčka krátiť dlhé hodiny preletu až na východ ázijského kontinentu?





"Beriem si knihu aj časopis. Veľa nečítam, ale teraz na to bude čas. Pozriem si aj nejaký film," vravela Vlhová. Jej o 11 rokov staršia parťáčka Velez-Zuzulová svoje štvrté zimné olympijské hry pojme možno aj ako rozlúčku s úspešnou kariérou.

"Možno keď zatvorím oči v lietadle, bude sa mi snívať o tom, čo všetko som v lyžovaní preskákala. A čo si so sebou beriem na voľné chvíle? Do lietadla knihy a v dejisku Hier si budem krátiť čas štrikovaním. Samozrejme, prvoradý bude kvalitný tréning a potom preteky. Či budú posledné v celej kariére? To si zatiaľ nechám pre seba," povedala v dobrej nálade Velez-Zuzulová.

Vlhová už pôjde na kvalitu

Tridsaťtriročná skúsená špecialistka na slalom vinou zranenia kolena v tejto sezóne absolvovala len jedny preteky Svetového pohára. Nedávno vo švajčiarskom Lenzerheide finišovala po dvoch kolách slalomu ako dvanásta. "Bolo to viac, ako som po zranení od seba čakala. Na olympiáde zabojujem ako len budem môcť. Môžem sľúbiť, že vydám všetko, už sa nemám na čo šetriť," dodala rodená Bratislavčanka aj s francúzskym zázemím.

Zatiaľ čo Velez-Zuzulová sa v Pjongčangu sústredí výlučne na slalom a v závere Hier by chcela pomôcť Slovákom aj v tímovej súťaži, Vlhová absolvuje počas troch dní náročný dvojboj obrovský slalom (12.2.) .- slalom (14.2.) a ďalší program sa bude odvíjať od jej pocitov. V hre je najmä účasť v alpskej kombinácii. "Samozrejme, pôjdem aj na tímovú súťaž a ostatné sa ukáže neskôr. Viem, že v príprave som odviedla maximum, počas pár dní v Bratislave v kondičných tréningoch pridala do tela ešte dávku sily a teraz už pôjdem už len na kvalitu," referovala Vlhová.

