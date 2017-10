Vlastný gól Škrtela udržal nádej pre Škótsko, píšu médiá o prehre Slovenska v Glasgowe

GLASGOW 5. októbra (WebNoviny.sk) - Ohlasy internetových médií na výsledok stretnutia F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 vo futbale Škótsko - Slovensko (1:0), ktoré sa hralo vo štvrtok v Hampden Parku v Glasgowe.





The Scotsman (Škót.): „Neskorý vlastný gól Martina Škrtela udržal nádej Škótov na majstrovstvá sveta.“

BBC.co.uk (Angl.): „Ružová pyramída škótskej radosti. Vlastný gól Martina Škrtela v závere bol rozdielový a Škóti naďalej žijú.“

Daily Record (Škót.): „Kto by to bol povedal pred rokom po prehre vo Wembley? Kto by bol povedal, že to tak dopadne 10 minút pred sklzom Martina Škrtela? Ďalšia šou v hodine dvanástej v Hampden Parku drží Škótsko na hrane play-off, zatiaľ čo Angličania si neskorým gólom Harryho Kana proti Slovincom už zabezpečili postup na MS.“

UEFA.com: „Mimoriadne dôležité víťazstvo pre Škótsko! Slováci hrali vyše hodiny v oslabení, ale gól inkasovali až minútu pred naplnením riadneho hracieho času. Martin Šktel pod tlakom Chrisa Martina si strelil vlastný gól. Všetko sa rozhodne v nedeľu.“

iDNES.cz (ČR): „Slovákov naštval gól v poslednej minúte. Baráž sa im vzdialila.“

