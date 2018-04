Vlaky medzi Bratislavou a Komárnom sú v špičke preplnené, RegioJet má záujem zvýšiť ich kapacitu

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) - Spoločnosť RegioJet, a. s., má záujem zvýšiť kapacitu svojich vlakov jazdiacich medzi Bratislavou a Komárnom. Tie sú totiž v špičkách pred príchodom do hlavného mesta a po odchode z neho už teraz preplnené a po vstupe súkromného prepravcu do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) od 1. apríla sa očakáva zvýšenie počtu cestujúcich.

Majiteľ RegioJetu Radim Jančura tvrdí, že zvýšenie kapacity je na rozhodnutí Ministerstva dopravy a výstavby SR. To si totiž objednáva rozsah výkonov na trati Bratislava - Komárno v rámci služieb vo verejnom záujme.

"V zmluve je napísané, že v prípade, ak sa zvyšuje počet vlakov, ministerstvo s tým musí súhlasiť, pretože platí časť nákladov, to sú tie dotácie. Nie sme schopní fungovať, keď polovica cestujúcich ide zadarmo," povedal Jančura pre portál NasaDoprava.sk.

"Vlaky sú v špičkách natoľko plné, že vstup do integrovaného systému je tak trochu na zváženie, či bude fungovať, či ľudia, ktorí nastupujú ako poslední, napríklad, v Podunajských Biskupiciach, sa do vlaku vôbec dostanú," uviedol s tým, že je možnosť rozšíriť kapacitu v špičkách, keď to ministerstvo schváli. Interval prepravy by sa podľa neho v budúcnosti mohol znížiť na tridsať minút aj mimo špičku, kde sa teraz jazdí každú hodinu.

Integrovaná doprava v Bratislavskom kraji

Žlté vlaky RegioJetu v rámci integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji jazdia na úseku Bratislava - Kvetoslavov ako linka S70, v pracovné dni počas špičky trikrát za hodinu, mimo nej každú hodinu. Obyvatelia z Kvetoslavova, Miloslavova, Nových Košarísk a Rovinky môžu cestovať výhodnejšie po celej Bratislave na jeden cestovný lístok.

Súkromný dopravca zabezpečuje vlakovú dopravu medzi Bratislavou a Komárnom na objednávku štátu od marca 2012. Do integrovanej dopravy v bratislavskom regióne vstúpil takmer päť rokov po zavedení prvej etapy tohto systému.

"To súvisí s tým, akú máme zmluvu s ministerstvom dopravy. Naša zmluva je jediná na celom Slovensku, kde zodpovednosť a riziká sú iba na dopravcovi. V prípade poklesu tržieb, ak cestujúci odídu do áut, alebo v prípade prevádzkových nákladov musíme vyjsť z toho, čo dostávame," priblížil Jančura.

Pri prechode na integrovaný dopravný systém prepravca jazdí za menej peňazí, lebo drahší lístok by nemotivoval cestujúcich využívať ho.

"Museli sme dlho pracovať s Bratislavskou integrovanou dopravou (koordinátor integrovanej dopravy) na kľúčovaní tržieb, aby to, čo predpokladáme, že stratíme zlacnením lístka, tak nám to čiastočne dofinancuje. Na tom sme sa dohodli a preto sme podpísali dohodu," vysvetlil majiteľ RegioJetu.

Rozvoj obmedzuje jednokoľajová trať

Rozvoj osobnej železničnej dopravy na trase Bratislava - Komárno obmedzuje jednokoľajová trať, preto sa uvažuje o možnostiach jej zdvojkoľajnenia a elektrifikácie.

"To a tiež zvýšenie rýchlosti na 120, alebo najlepšie 160 kilometrov za hodinu, je podľa mňa oveľa dôležitejšie ako diaľnica na Žitný ostrov. Tá totiž nevyrieši zápchu pri príchode do Bratislavy. Zdvojkoľajnenie vyjde na veľmi málo peňazí, lebo Žitný ostrov je absolútna rovina. Koľaje vedú len cez polia mimo obcí a prvé mesto, cez ktoré vedú, je Dunajská Streda," tvrdí Jančura.

Elektrifikácia podľa neho navyše bude pre štát veľkou úsporou, pretože náklady na naftu dieselových vlakov sú veľmi vysoké a náklady na prevádzku elektrickej jednotky, alebo rušňa sú oveľa nižšie.

RegioJet má zmluvu na prevádzku vlakov na juhozápade Slovenska do konca roku 2020. "Budeme veľmi radi, ak v tom budeme pokračovať. Pokiaľ bude súťaž, tak to privítame. Je trochu nelogické súťažiť na linku, ktorá funguje. Mali by sa súťažiť linky, ktoré nefungujú. V prípade, že bude súťaž na tejto trati, tak sa prihlásime," povedal Jančura.

Už vopred však predpokladá, že v takom prípade pravdepodobne neuspejú, lebo hlavným adeptom na víťaza bude štátna Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.