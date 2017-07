Vladimíra Mečiara prešetruje polícia v súvislosti s udelením amnestií

Prípad bol už podľa krajskej polície pridelený vyšetrovateľovi, ktorý by si ho teraz mal naštudovať.

BRATISLAVA 18. júla (WebNoviny.sk) - Bývalého premiéra Vladimíra Mečiara začala prešetrovať polícia v súvislosti so zneužívaním právomoci verejného činiteľa.

Ako na svojej internetovej stránke informuje denník SME, dopustiť sa ho mal ešte v marci 1998, keď ako zastupujúci prezident udelil amnestie na skutky súvisiace so zavlečením Michala Kováča ml. do cudziny. Po tom, čo tento krok označil za prekročenie zákona Ústavný súd SR, sa prípadom začala zaoberať krajská prokuratúra, ktorej to nariadil generálny prokurátor Jaromír Čižnár.



"Predmetná vec bola odovzdaná Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave," povedal pre SME prokurátor a hovorca krajskej prokuratúry Michal Šúrek. Prípad bol už podľa krajskej polície pridelený vyšetrovateľovi, ktorý by si ho teraz mal naštudovať. Potom rozhodne, či začne vyšetrovanie a Mečiara obviní, dodáva denník.





