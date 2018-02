Vladimír Országh v niekoľkých bodov zhodnotil olympijské vystúpenie slovenských hokejistov

KANGNUNG 21. februára (WebNoviny.sk) - Prehru slovenských hokejistov s Američanmi (1:5) v osemfinále olympijského turnaja v kórejskom Pjongčangu nehodnotil Vladimír Országh ako "prepadák", hoci výsledok by signalizoval opak.

Aj celkové vystúpenie na ZOH 2018 (11. miesto z 12 účastníkov) nevidel asistent Craiga Ramsayho a na klubovej úrovni tréner slovenského majstra Banskej Bystrice iba ako neúspech.

Pre slovenské médiá akreditované na hokejovom turnaji v Kangnungu povedal, že turnaj ukázal cestu najmä pre mladých hráčov, kam by sa mali v budúcnosti uberať. Olympijské vystúpenie Slovákov zhodnotil v nasledujúcich bodoch.

O OSEMFINÁLE S AMERIČANMI

Nezvládli sme úvod druhej tretiny. Po prvom inkasovanom góle prišlo zbytočné vylúčenie a ďalší gól. Až za stavu 0:3 sme zdvihli hlavy, ale, ... Tak ako počas celého turnaja nám chýbala agresivita pred bránkou súpera.





Chýbali nám "špinavé" góly, keď by sme puk nejakým spôsobom dotlačili do bránky. Nebol až taký veľký herný rozdiel medzi mužstvami ako hovorí výsledok.

O TURNAJI

Ak mám hodnotiť celý turnaj, určite prevláda sklamanie z toho, ako sme skončili. Prekvapili sme Rusov a ani v jednom zápase sme vyložene nesklamali tak, aby sme sa mali hanbiť.





V každom zápase sme hrali na hranici svojich možností, niekde chýbal krôčik, zvládnutie detailov, ale aj takéto veci posúvajú hráčov a trénerov dopredu. Určite si z toho vezmeme ponaučenie, mladí hráči najmä skúsenosti do ďalších kariérnych bojov.

O NEDOSTATKOCH V HRE

Fungujúci celok často tvoria malé veci, ktoré musíme korigovať. Niektoré naše vylúčenia boli absolútne zbytočné. Presilovky a oslabenia na medzinárodnom poli rozhodujú, dostali sme veľa gólov v oslabení, musíme na tom popracovať do budúcnosti.





Chýbajú nám rodení strelci, ktorí by dominovali alebo sa výraznejšie posúvali dopredu. Musíme pracovať ako tím, byť agresívnejší pred bránkou. Bolo tam málo tečovaných striel od modrej, dorážok či dotlačenia puku do bránky. Niekedy stačil jeden nevyhraný súboj, nevyhodený puk z tretiny a bolo zle. Dnes nevidíte extra pekné góly po vypracovaných akciách. Hra piatich proti piatim je vyrovnaná, rozhodujú detaily a presilovky.

O PREHRÁCH V SKUPINE

Rusov sme prekvapili, hrali sme veľmi dobre, ale aj Američania prehrali svoj prvý zápas so Slovincami. Proti Američanom sme neboli dostatočne silní na puku, strávili sme málo času v ich obrannom pásme.





Neutvárali sme si šance. Slovinci? Bol to boj o každý kúsok ľadu, rozhodovali detaily, stretli sa vyrovnaní mužstvá. Dostali sme dva góly v oslabení po zbytočných fauloch a to sú veci, ktoré rozhodujú.





Prečo sme nehrali v závere zápasu so Slovincami power-play? Nechcem o tom dodatočne špekulovať, ale stále sme hrali aj o druhé miesto v skupine.





Keby sme skončili druhí, tak máme v osemfinále Nórov. Zvažovali sme rôzne varianty, verili sme nášmu brankárovi, čo sa týka nájazdov. Ak by sme zvíťazili po nájazdoch, posunuli by sme sa v tabuľke a čakal by nás prijateľnejší súper.

O TOM, ČO MRZÍ NAJVIAC

Mali sme to vo vlastných rukách, keby sme dali jeden gól Slovincom... Mali sme dobrú šancu na konci zápasu v presilovke. Ak by sme naozaj dali gól, mali by sme v utorok voľno a boli by sme medzi najlepšou osmičkou. Inak by sa to celé hodnotilo. Žiaľbohu, ten potrebný gól nepadol. Z nášho vystúpenia je vidieť tá strašne tenká čiara medzi úspechom a neúspechom.

JE TO NEÚSPECH?

Nehodnotil by som to ako neúspech. Zdolať silných Rusov a odohrať dva vyrovnané zápasy s Američanmi, aj keď ten druhý výsledok to nenaznačuje, myslím si, znesie kritériá. Slovinci majú tiež svoju kvalitu, ak sa pozriete na ich súpisku a kluby, kde hrajú ich hokejisti. Netreba zabúdať, že nám išlo aj o učenie sa mladých hráčov, ich spoznávanie medzinárodného hokeja. Vnímal by som to skôr pozitívne. Pýtate sa na obranu? Nebolo to len o nej. Naša hra bola založená na všetkých piatich hráčoch na ľade podporená brankárom. Dnes je to tak, že útok nestojí iba na útočníkoch a obrana na obrancoch, Výkony vpredu či vzadu sú zrkadlom celého mužstva.

