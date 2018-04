Vláda na rokovaní v Sabinove zhodnotila akčný plán, z rezervy poputuje do okresu milión eur

SABINOV 4. apríla (WebNoviny.sk) – Vláda SR v Sabinove absolvovala svoje prvé výjazdové rokovanie v novom zložení. Zaoberala sa na ňom hodnotením realizácie akčného plánu rozvoja okresu Sabinov prijatého v auguste 2016.

Podľa schváleného plánu je cieľom vlády znížiť mieru nezamestnanosti v okrese podporou vytvorenia 1 115 pracovných miest do roku 2020. Doteraz sa podarilo vytvoriť 762 miest a miera nezamestnanosti ku koncu minulého roka klesla o 6,49 percenta, pričom na Slovensku to bolo o 4,69 percenta.

Predpokladaná výška finančných investícií v rokoch 2016 – 2020 bola v tomto okrese schválená na 84 miliónov eur.

Z verejných zdrojov pritom má ísť 40 miliónov eur, zvyšok je z ostatných zdrojov. Ako uviedol predseda vlády Peter Pellegrini, z európskych zdrojov sú už zazmluvnené projekty za vyše 22 miliónov eur. „Dáva to veľmi dobrý predpoklad, aby sme tých 40 miliónov naplnili do konca programovacieho obdobia v roku 2020 až 2023, dokedy je možné čerpať prostriedky štrukturálnych fondov,“ povedal premiér.

Nespokojnosť s čerpaním regionálneho príspevku

Spokojnosť ale nie je s čerpaním regionálneho príspevku, ktorý v rokoch 2016 – 2018 pre okres Sabinov predstavoval 2,2 milióna eur z celkovo schválených 3,84 milióna. Predložených bolo 26 žiadostí za vyše 1,146 mil. eur, čo predstavuje 52 percent. Zazmluvnených ich bolo 15 v sume viac ako 537-tisíc eur, čo je 24 percent, pričom čerpaných je zatiaľ iba osem percent, teda necelých 183-tisíc eur. Podľa primátora Sabinova Petra Molčana nie je problém spustiť aj ďalšie pripravené žiadosti, ale problém je to, že stále nie je ukončených ani prvých 26 predložených.





„Na regionálnej úrovni nie sme spokojní s tou dobou. Boli tu aj objektívne príčiny, ale nie je možné, aby niektoré projekty trvali tak dlho. Musíme nájsť také riešenia a procesy, ktoré by uľahčili urýchlenie realizovať aktivity v akčnom pláne,“ uviedol primátor. Aj podľa Pellegriniho je čerpanie regionálnych príspevkov potrebné zjednodušiť, aj keď ho ovplyvnil aj prechod kompetencií. „Nie som spokojný s tým, že presun z Bratislavy do regiónu je pomalý a administratívne náročný. Prisľúbil som, že budeme hľadať riešenia, ako proces čo najviac zjednodušiť a zrýchliť, lebo mešká a spôsobuje to zbytočnú nervozitu,“ uviedol premiér. Zároveň uviedol, že jednou z jeho priorít je snaha o debyrokratizáciu štátnej správy. „Často sa na vládnej, štátnej úrovni zameriava na papiere, procesy a nie, aby sa kontroloval výsledok,“ dodal premiér.

Opodstatnenosť realizácie obchvatu mesta Sabinov

Vláda zároveň zo svojej finančnej rezervy na zasadnutí vyčlenila pre okres Sabinov 1 milión eur, ktorým podporia 54 projektov v sume od 2 000 do 150 000 eur. Najvyššiu sumu dostane mesto Lipany na výstavbu centrálneho parkoviska pre regionálny turizmus. Po 80-tisíc eur dostane mesto Sabinov na rekonštrukciu atletickej dráhy na ihrisku ZŠ Komenského, ako aj na rekonštrukciu hľadiska a podlahy kinosály digitálneho kina Torysa. Po 50-tisíc eur vláda schválila aj na projekty rekonštrukcie lávky cez potok v obci Ďačov, rekonštrukciu areálu futbalového štadióna v Lipanoch, vyhliadkovú vežu nad Švabľovkou v Sabinove a tiež vyhliadkovú vežu v Lipanoch.





Celkovo bolo podporených 43 miest, obcí, ale aj komunitná nadácia, farnosť či cirkevný zbor. Ako uviedol Pellegrini, prostriedky majú pomôcť ušetriť prostriedky, ktoré môžu použiť na svoje ďalšie priority. Sú určené na opravy infraštruktúry, údržbu majetku, zariadení na rozvoj cestovného ruchu, ale i poľnohospodárstvo. „Som rád, že sa podarilo rozdeliť prostriedky tak, že každej obci plynú prostriedky, ktoré starostovia použijú na projekty, o ktorých si sami rozhodli,“ uviedol Pellegrini.





Vláda sa zaoberala aj dopravou v okrese Sabinov. Kabinet sa pred dvoma rokmi zaviazal pokračovať v príprave obchvatu Sabinova na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti cesty I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov. Ministerstvo dopravy konštatovalo, že zo štúdie realizovateľnosti, ktorá bola dodaná objednávateľovi, Slovenskej správe ciest (SSC), v druhej polovici mesiaca november 2017, vyšla opodstatnenosť realizácie obchvatu mesta Sabinov.

Záujem štyroch investorov

„V súčasnosti je pritom ukončená projektová príprava ochvatu a prebieha majetkovoprávne vysporiadanie, ktorého ukončenie je podmienené zabezpečením dostatočných finančných zdrojov pre SSC v nasledujúcom rozpočtovom roku,“ konštatuje sa v materiáli. Vláda na rokovaní ministrom financií a dopravy uložila predložiť na rokovanie do 30 dní záväzný harmonogram, ako postupovať pri výkupe pozemkov. „Bez toho sa neposunieme ďalej,“ uviedol Pellegrini. Podľa primátora Sabinova Molčana k stavebnému povoleniu je na majetkoprávne vysporiadanie potrebných 6,5 milióna eur.





„Minister nás ubezpečil, že z eurofondov sa na realizáciu obchvatu od Šarišských Michalian až po Pečovskú Novú Ves v hodnote 60 miliónov eur peniaze nájdu, ale je potrebné nájsť prostriedky na vyvlastnenie,“ povedal Molčan. Zároveň upozornil aj na nutnosť výstavby severného obchvatu R4, ktorý má odľahčiť cestu do Prešova. Pellegrini zároveň uviedol, že sa má naplniť vládny sľub z poslednej návštevy Sabinova a najneskôr v máji 2018 má byť sprejazdnený zjazd a výjazd pred Fričovcami, aby mali obyvatelia z regiónu umožnený prístup na diaľnicu D1 bez nutnosti obchádzok. „Výnimka udelená bola, je potrebné urobiť rozhodnutie o znížení rýchlosti a označenie dopravnými tabuľami,“ dodal premiér.





Vláda riešila aj vysporiadanie svojho majetku na území okresu. Týka sa to napríklad prenájmu pozemkov na cyklistickú magistrálu Eurovelo 11, ale aj 3,3 hektára pozemkov nevyužitej pôdy v priemyselnej zóne mesta na vytvorenie hnedého priemyselného parku. Primátor avizoval záujem štyroch investorov, ktorí by v prvej fáze mohli vytvoriť 120 pracovných miest. Pellegrini zároveň informoval, že od mája bude k dispozícii samosprávam metodika, ktorou sa budú môcť uchádzať o zriadenie sociálnych podnikov.

