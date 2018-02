Vláda konsoliduje cez zvyšovanie daní, výdavky si podľa Hegera nevšíma

BRATISLAVA 12. februára (WebNoviny.sk) - Vláda plánuje konsolidáciu cez zvyšovanie príjmov, nie znižovanie výdavkov. Tvrdí to poslanec za hnutie OĽaNO Eduard Heger v reakcii na vyjadrenia ministra financií Petra Kažimíra, že zavedenie dane z poistenia je súčasťou cesty k vyrovnanému rozpočtu.

"Ide o zohľadnenie príjmovej strany rozpočtu. Musíme podotknúť, že minister, ani celá vláda si akosi nevšímajú konsolidáciu na strane výdavkov, a nenachádzajú doposiaľ na ňu odvahu. Vidíme, že na sebe šetriť nehodlajú," uviedol Heger s tým, že vykrývanie rastúcich výdavkov kabinet Roberta Fica prenáša na ramená obyčajných ľudí.

Trest pre zodpovedných

Samotná daň z poistenia je podľa poslanca za OĽaNO ukážka toho, ako vláda sleduje svoje záujmy bez ohľadu na to, čo to spôsobí. Heger je presvedčený, že daň z poistenia zapríčiní, že ľudia sa budú poisťovať menej a tak budú vystavení ešte väčšej miere rizika v prípade akýchkoľvek udalostí, na ktoré existujú poistenia. "Na Slovensku je táto miera poistenia v porovnaní s vyspelými krajinami Európy stále nízka. V západných krajinách je dlhá história poistenia aj sporenia, a preto tam táto daň má svoje miesto," tvrdí Heger s tým, že Slovensko na takúto daň ešte nie je pripravené.

Na Slovensku sme tak podľa Hegera momentálne svedkami iného prístupu, na aký sme boli zvyknutí. V minulosti boli napríklad cez daňové zvýhodnenia špeciálne motivovaní sporitelia na dôchodok. Hoci táto motivácia bola neskôr zrušená, dnes vláda dokonca podľa poslanca OĽaNO prichádza s trestom pre tých zodpovedných. "Je to trest za to, že človek sa rozhodne byť zodpovedný. Či tým, že sa dá poistiť, aby sa vyhol pasci chudoby v prípade nepríjemných životných udalostí, alebo tým, že si sporí na svoj dôchodok formou životného poistenia, aby štát nemusel zaťažovať naše deti vysokými daňami, keď do dôchodku pôjde," dodal Heger.

Množstvo pripomienok k zákonu

Minister financií Peter Kažimír cez víkend v diskusnej relácii TA3 uviedol, že daň z poistného je súčasťou plánu, ako dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Vysvetlil, že asi každý na Slovensku má skúsenosť s vymáhaním poistného a ak existujú ľudia, ktorí sú s prácou poisťovní spokojní, chce vedieť ich mená. Túto daň obhajoval aj tým, že ju má väčšina krajín, ale priznal, že to nie je nariadenie Európskej únie.

„Nie je to príkaz z Bruselu, klamal by som, ak by som to hádzal na Brusel,“ povedal minister. Dodal, že k zákonu je 250 pripomienok, očakáva, že v apríli sa návrh dostane na vládu, do leta ho odobrí parlament a bude môcť platiť od októbra. Nebojí sa, že ľuďom zdražie poistné, lebo poisťovne musia o občana súťažiť.

