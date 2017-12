BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Vizitky laureátov ankety Športovec roka 2017:

Športovec roka 2017

JEDNOTLIVCI

Športovec roka 2017



JEDNOTLIVCI



1. PETER SAGAN (cestná cyklistika)

Na MS v nórskom Bergene v pretekoch s hromadným štartom ako vôbec prvý cyklista v histórii triumfoval tretíkrát za sebou. Vo svetovom rebríčku UCI 2017 skončil tretí a v rebríčku UCI World Tour štvrtý. S 12 triumfami (viac dosiahol len Nemec Kittel) prekročil hranicu 100 profesionálnych víťazstiev.



Vyhral jednu etapu na Tour de France, dve na Tirreno-Adriatico, jednu na Okolo Kalifornie, dve na Okolo Švajčiarska, jednu na Okolo Poľska, dve na Binck Bank Tour, bol prvý na preteloch Kuurne – Brusel – Kuurne aj na GP Québeku, druhý na klasikách Miláno – San Remo a Omloop Het Nieuwsblad, tretí na Gent-Wewelgem. Bodovacie súťaže vyhral na Okolo Kalifornie, Tirreno-Adriatico, Binck Bank Tour, Okolo Švajčiarska aj na Okolo Poľska.



Narodený 26. januára 1990 v Žiline. • Člen tímu BORA-Hansgrohe. • Tréner Patxi Villa. • Stálica ankety, v prvej desiatke je siedmy raz za sebou. V rokoch 2013 a 2015 zvíťazil, v roku 2012 aj vlani bol druhý, 2011 tretí a v roku 2014 piaty.



2. PETRA VLHOVÁ (zjazdové lyžovanie)

Na MS vo švajčiarskom St. Moritzi sa štyrmi víťaznými jazdami významne pričinila o senzačné striebro slovenského miešaného tímu a aj individuálne dosiahla najlepšie výsledky Slovákov v histórii MS – 4. miesto v slalome a 8. v obrovskom slalome.



V seriáli Svetového pohára celkovo obsadila 10. miesto (najlepší slovenský výsledok v histórii), v klasifikácii slalomu skončila piata a v obrovskom slalome jedenásta. Vyhrala finálový slalom SP v americkom Aspene, bola druhá v Záhrebe a tretia v Levi. Vynikajúco vstúpila do sezóny 2017/2018, keď vyhrala úvodný slalom SP v Levi, v ďalšom v Killingtone skončila druhá.



Narodená 13. júna 1995 v Liptovskom Mikuláši. • Členka Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica a Ski teamu Vlha Liptovský Mikuláš. • Tréner Livio Magoni. • V prvej desiatke ankety je druhý raz, vlani skončila desiata.



3. VERONIKA VELEZ ZUZULOVÁ (zjazdové lyžovanie)

V slalomoch Svetového pohára 2016/2017 sa dovedna päťkrát prebojovala na stupeň víťaziek – v chorvátskom Záhrebe triumfovala, predtým v Killingtone, Sestriere aj v Semmeringu skončila druhá, takisto aj potom v paralelnom slalome v Štokholme. V celkovej klasifikácii slalomu v SP skončila druhá za fenomenálnou Američankou Shiffrinovou, v konečnom poradí celého SP jedenásta.



Na svetovom šampionáte v St. Moritzi v súťaži miešaných družstiev vyhrala všetky štyri svoje jazdy a mala veľký podiel na senzačnom zisku striebra. V individuálnej súťaži slalomárok na MS bola po prvom kole tretia, ale druhé kolo nedokončila. V maximálnom nasadení ju zastavil špicar.



Narodená 15. júla 1984 v Bratislave. • Členka Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica a SkiZu Bratislava. • Tréneri Romain Velez a Timotej Zuzula. • V top 10 ankety je už ôsmy raz – v roku 2013 bola tretia, v rokoch 2007, 2008, 2015 aj 2016 šiesta, v rokoch 2011 aj 2012 deviata.



4. JÁN VOLKO (atletika)

Na halovom európskom šampionáte v srbskom Belehrade sa blysol striebrom v behu na 60 m. Na ME do 23 rokov v poľskej Bydgoszczi získal zlato na 200 m a striebro na 100 m. Ďalšiu medailu – bronzovú – si vybojoval na Svetovej univerziáde v Tchajpeji na 200 m, na zlato mu chýbalo len 6 stotín sekundy.



Absolvoval aj premiéru na svetovom šampionáte – v Londýne postúpil na 200 m do semifinále, na polovičnej trati mu to tesne ušlo. Počas roka viackrát zlepšil slovenské rekordy – v hale na 60 m aj na 200 m, vonku na 100 aj na 200 m a získal titul Atlét roka. Slovensko doteraz nemalo šprintéra s takou vysokou medzinárodnou výkonnosťou.



Narodený 2. novembra 1996 v Bratislave. • Člen BK HNTN Bratislava. • Tréneri Naďa Bendová a Róbert Kresťanko. • V top 10 ankety je nováčik.



5. MAGDALÉNA RYBÁRIKOVÁ (tenis)

Po triumfoch na štyroch turnajoch ITF – v Gifu, Fukuoke, Surbitone a v Ilkley sa po dlhšom čase prebojovala späť do top 100 svetového rebríčka. Senzáciu potom spôsobila ako nenasadená postupom do semifinále grandslamového Wimbledonu, kde zdolala aj vtedajšiu svetovú hráčku číslo 3 Češku Karolínu Plíškovú.



Na turnaji WTA v Linzi sa prebojovala do finále. Ešte v marci bola až 453. hráčka svetového rebríčka, v rebríčku k 6. novembru však figurovala už na 20. mieste a vybojovala si postup na tzv. malé majstrovstvá sveta WTA Tour.



Narodená 4. októbra 1988 v Piešťanoch. • Členka TK Kúpele Piešťany. • Tréner Peter Huber. • V prvej desiatke ankety je nováčik.



6. MAREK HAMŠÍK (futbal)

V kvalifikácii na MS 2018 v Rusku pokračoval vo výborných výkonoch z predošlého roka, ale postup na MS tímu napokon nevyšiel. Ako druhý Slovák v histórii po Miroslavovi Karhanovi prekročil hranicu 100 medzištátnych zápasov.



Vynikajúco hral počas väčšiny roka aj vo farbách SSC Neapol, V sezóne 2016/2017 tím obsadil v talianskej Serii A tretie miesto, na jeseň 2017 v súťaži spočiatku dominoval. Neapolčania sa s výdatnou pomocou Hamšíka presadzovali aj v Lige majstrov, v sezóne 2016/2017 postúpili do najlepšej šestnástky.



Narodený 27. júla 1987 v Banskej Bystrici. • Hráč tímu talianskej serie A SSC Neapol. • V top 10 ankety je už po šiesty raz. V roku 2015 skončil piaty, 2009 šiesty, vlani siedmy, v rokoch 2013 aj 2014 deviaty. V rokoch 2009, 2010, 2014 a 2015 bol členom víťazného tímu futbalistov SR v kategórii kolektívov.



7. ALEXANDER SLAFKOVSKÝ (vodný slalom)

Na konci roka bol rebríčková svetová jednotka v kategórii C1. Na ME v slovinskom Tacene získal titul majstra Európy – prvý individuálny po predchádzajúcich siedmich v hliadkach. Na najcennejší kov siahal aj na majstrovstvách sveta vo francúzskom Pau, kde ho zdolal len Slovinec Benjamin Savšek.



S hliadkou 3xC1 (spolu s Michalom Martikánom a Matejom Beňušom) si vybojoval už ôsmy titul majstra sveta, z toho siedmy v sérii. V seriáli Svetového pohára skončil po druhých miestach v Ivrei a vo finále v Seu d´Urgell celkove tretí. Dosiahol aj diplomatický úspech, zvolili ho do komisie športovcov Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF).



Narodený 11. marca 1983 v Liptovskom Mikuláši. • Člen Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica a KTK Dukla Liptovský Mikuláš. • Tréner Stanislav Gejdoš. • V top 10 ankety je druhý raz, v roku 2013 skončil desiaty.



8. PETER HÁMOR (horolezectvo)

Najstarší spomedzi laureátov tohtoročnej ankety (53) si v roku 2017 zdolaním Dhaulágirí (8167 m) pripísal výstup už na 14. osemtisícovku, vrchol dosiahol spolu s Michalom Sabovčíkom.



Ako prvý Slovák tým skompletizoval tzv. Korunu Himalájí, čiže zdolanie všetkých 14 osemtisícoviek. Predtým už v roku 2003 ako prvý Slovák získal tzv. Korunu Zeme, keď postupne zdolal najvyššie vrcholy všetkých kontinentov.



Narodený 18. septembra 1964 v Poprade. • V top 10 ankety je nováčik. Stal sa vôbec prvým horolezcom v najlepšej desiatke.



9. PETER GELLE, ADAM BOTEK (rýchlostná kanoistika)

Novozložený dvojkajak Peter Gelle, Adam Botek sa v roku 2017 postaral o senzáciu. Na MS v Račiciach si táto nová dvojica úplne nečakane vybojovala striebro v K2 na olympijskej kilometrovej trati, keď ich predstihli len Srbi Zorič a Tomičevič. Gelle okrem toho sólovo skončil ôsmy v K1 na 500 m.



Peter Gelle je narodený 23. augusta 1984 v Nových Zámkoch, Adam Botek 5. marca 1997 v Komárne. • Gelle je člen Vojenského športového centra Dukla na jeho pracovisku v Trenčíne, Botek je člen Športového centra polície Bratislava. • Tréneri Radovan Šimočko a Peter Likér. • V top 10 ankety sú spoločne nováčikovia, ale Gelle vo dvojici s Erikom Vlčekom obsadil v roku 2011 štvrté miesto.



10. LADISLAV a PETER ŠKANTÁROVCI (vodný slalom)

Rok 2017 zakončili ako svetové jednotky rebríčka ICF v kategórii C2. Na európskom šampionáte v slovinskom Tacene obsadili deviate miesto, ale na majstrovstvách sveta vo francúzskom Pau si dopádlovali po striebro, len 7 stotín sekundy za domácou dvojicou Klauss, Péché.



Boli aj členovia tretej hliadky 3xC2 spoločne s bratmi Hochschornerovcami a s dvojicou Kučera – Bátik. Vo Svetovom pohári vyhrali preteky v Ivrei.



Narodení 11. febuára 1983 (Ladislav), resp. 20. júla 1982 (Peter) v Kežmarku. • Členovia Športového centra polície Bratislava. • Tréner Pavol Ostrovský. • V prvej desiatke ankety sú druhý raz, vlani skončili štvrtí.



KOLEKTÍVY



1. MIEŠANÉ DRUŽSTVO ZJAZDÁROV SR

Na MS 2017 v St. Moritzi sa Slováci pod koučingom Timoteja Zuzulu postarali o prvotriednu senzáciu, keď sa cez papierovo silnejších súperov prebili až do finále. Štvorica v zložení Veronika Velez Zuzulová, Petra Vlhová, Matej Falat a Andreas Žampa (s náhradníkmi Adamom Žampom a Terezou Jančovou, ktorí tiež dostali medaily) na úvod zdolala Nemecko 3:1, potom Taliansko 3:1 a v semifinále po remíze 2:2 vďaka lepšiemu súčtu dvoch najlepších časov aj domáce Švajčiarsko.



Slováci remizovali aj vo finále s Francúzskom, v súčte dvoch najlepších časov prehrali len o 8 stotín sekundy. Velez Zuzulová a Vlhová vyhrali všetky štyri svoje jazdy, dve víťazstvá v paralelných dueloch pridal Falat. Miešané družstvo zjazdárov je premiérovo medzi najlepšími kolektívmi.



2. DRUŽSTVO FUTBALISTOV SLOVENSKA DO 21 ROKOV

Tím vedený trénerom Pavlom Hapalom na záverečnom turnaji ME do 21 rokov v úvodnom zápase v Lubline zdolal domáce Poľsko 2:1, v Kielcach podľahol Anglicku 1:2 a v Lubline senzačne zdolal obhajcov titulu zo Švédska 3:0. V základnej A-skupine obsadil druhé miesto. O postup do semifinále pri porovnávaní tímov na druhých miestach v troch skupinách Slováci prišli len vinou horšieho skóre a obsadili konečné 5. miesto.



V tíme boli brankári Chovan, Jakubech, Rodák, obrancovia Skovajsa, Huk, Šatka, Vavro, Mazáň, Niňaj, Valjent, Škriniar, stredopoliari Špalek, Hromada, Chrien, Mihalík, Haraslín, Lobotka, Bero, Rusnák, Bénes a útočníci Šafranko, Zreľák a Vestenický. Tím futbalistov SR do 21 rokov bol doteraz v top 3 trikrát – v roku 1999 skončil druhý, o rok neskôr tretí a v roku 2016 tretí.



3. HLIADKA VODNÝCH SLALOMÁROV 3xC1

Európsky šampionát v Tacene síce slovenskému triu vyšiel oveľa lepšie individuálne (1. Slafkovský, 3. Martikán, 5. Beňuš), než tímovo, ale na svetovom šampionáte vo francúzskom Pau predviedla hliadka singlkanoistov pod koučingom Stanislava Gejdoša husársky kúsok, keď svetové zlato získala už siedmy raz v sérii.



Slovenská hliadka 3xC1 má dohromady osem titulov majstra sveta (prvý už v roku 2003), o všetky sa zaslúžili Martikán a Slafkovský, o sedem Beňuš. Hliadka mužov 3xC1 je medzi tromi najúspešnejšími kolektívmi v rôznom zložení už piaty raz – v rokoch 1997 a 2014 skončila druhá. v rokoch 2003 a 2007 tretia.

