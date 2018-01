Víza do Egypta možno vybaviť už aj elektronicky prostredníctvom webovej stránky

BRATISLAVA 21. januára (WebNoviny.sk) - O víza do Egypta možno žiadať aj elektronicky, a to prostredníctvom webovej stránky visa2egypt.gov.eg pri vstupe do Egypta.





Ako informuje internetová stránka ministerstva zahraničných vecí, pri nahlásení do systému a zadaní osobných údajov je žiadateľ vyzvaný zaplatiť vízum platobnou kartou a následne obdrží potvrdenie na email. Po príchode do krajiny si pri pasovej kontrole úradník overí udelené e-vízum prostredníctvom interného systému.

Žiadosť treba podať najmenej sedem dní pred plánovanou cestou. Poplatok za jednovstupové vízum je 25 USD a viacstupové 60 USD, pričom v prípade zamietnutia víz sa poplatok nevracia. Vízum je zatiaľ možné získať aj na hraničných priechodoch pri vstupe na územie Egypta.

